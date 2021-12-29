الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

القدرة الشرائية في بريطانيا تتأثر بارتفاع أسعار الطاقة والضرائب

مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن
مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن

حذرت مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن للبحوث في دراسة أصدرتها الأربعاء من أن القدرة الشرائية في بريطانيا ستتأثر العام المقبل بارتفاع الضرائب وأسعار الطاقة، مشيرة إلى "كارثة على تكلفة المعيشة".


وذكرت المؤسسة في بيان أن "لا يُتوقع أن تكون الأجور الحقيقية أعلى في عيد الميلاد المقبل عما هي عليه اليوم".


ويأتي ذلك نتيجة بلوغ التضخم أعلى مستوى له منذ عشر سنوات والذي قد يصل، بحسب مصرف إنكلترا، إلى 6 بالمئة في أبريل المقبل، لا سيما بسبب ارتفاع اسعار الطاقة.
كما ساهم في ذلك زيادة ضريبية تخطط الحكومة لفرضها، مما سيؤدي إلى اقتطاع ما معدله 1200 جنيه سنوياً من دخل الأسرة اعتباراً من أبريل، وفقًا لنتائج الدراسة.


ورأى خبراء الاقتصاد في مركز الأبحاث أن "حجم هذه الكارثة على تكلفة المعيشة ... يعني على الأرجح أن على الحكومة أن تتحرك"، مضيفين أن "الأولوية القصوى يجب أن تكون محاربة ارتفاع اسعار الطاقة".


وانعكس بالفعل ارتفاع سعر الطاقة في الأسواق العالمية، وخاصة الغاز الذي تعتمد عليه البلاد بشدة في إنتاج الكهرباء، على المستهلكين البريطانيين.


من المرجح أن ترتفع الفاتورة في أبريل المقبل عندما تحين مراجعة سقف السعر الذي حددته الهيئة الناظمة للطاقة في بريطانيا.


وهكذا ستلاحظ الأسر "زيادة سنوية بنحو 600 جنيه" في فواتيرها، بحسب الدراسة، وهي زيادة "ستؤثر كثيرًا على الأسر ذات الدخل المنخفض لأنها تنفق حصة كبيرة من دخلها على الطاقة ".


في محاولة لتصويب المالية العامة بعد الإنفاق المرتبط بـكوفيد-19، فرضت الحكومة زيادة على الضرائب كما قررت رفع مساهمات الضمان الاجتماعي اعتباراً من أبريل من اجل تمويل النظام الصحي.


وفي المقابل، إذ كانت المتحورة الجديدة اوميكرون تشغل بال الكثيرين في الوقت الحالي فإنه "من غير المرجح أن تكون حاسمة بالنسبة للاقتصاد العام المقبل حيث من المتوقع أن تكون الموجة قصيرة" وفق ما ذكر المحللون.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

«أمطار رعدية ورياح».. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

خروج لانشات ومراكب صيد للبحث عن أبناء كفر الشيخ المفقودين فى مياه المتوسط

بعد حديث الرئيس عنه.. الشاب الأسوانى: «تفاجأت بالاهتمام وتوقعت وقوع ضرر عليا» (فيديو)

بينها شروط شغل الوظائف.. الحكومة توافق على 8 قرارات

زلزال بقوة 5.9 يهز القاهرة والمحافظات

طلاق أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل: «سوف أحبك دائما»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

صور

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

قرعة البطولة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراضٍ بالنقب

اجتماع الـ150 دقيقة.. ماذا فعل أبومازن فى منزل وزير الجيش الإسرائيلى؟