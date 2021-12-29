«التموين»: طرح 60 صومعة حقلية بالشراكة مع القطاع الخاص العام المقبل

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى بأنه سيتم خلال العام المقبل طرح 60 صومعة حقلية بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار المشروع القومي للصوامع.

وقال المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالوزارة إن السعات التخزينية زادت من 1.2 مليون طن في 2014 إلى 3.4 مليون طن حاليا، مشيرا إلى تقليل الفاقد في الأقماح والذي يقدر بنحو 10% ما يعادل 5.5 مليار جنيه سنويا.

وأكد أن الصوامع تحافظ على جودة القمح في فترة تتراوح من عام إلى عام ونصف، متابعا: "نعتزم الانتهاء من تطبيق نظام ميكنة الصوامع بجميع محافظات الجمهورية خلال الربع الأول من 2022، وبذلك ستكون جميع نقاط التخزين جاهزة لاستقبال المحصول الجديد من القمح المحلي بحيث يتم رصد كل حبة قمح يتم توريدها من المزارعين إلى الصوامع والنقاط التخزينية والصوامع الحقلية

وأوضح أنه سيتم خلال العام المقبل زراعة 60 ألف فدان في منطقة توشكي بإنتاجية تصل إلى 180 ألف طن قمح، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء صومعتي توشكى 1 وتوشكى2 بالإضافة إلى إنشاء صومعة في منطقة ادندرة في محافظة الأقصر وربطها بالسكة الحديدة لتسهيل نقل الأقماح الى مختلف المناطق.