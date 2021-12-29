الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمحافظة البحيرة

اسعاف
اسعاف

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب ٦ أشخاص آخرين، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، فى طريق الكيلو 71 أبو المطامير الصحراوى ، وتم التحفظ على الجثث، داخل مستشفى أبو المطامير العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل فى طريق الكيلو 71 أبو المطامير الصحراوى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة تقل كبيرة رقم "س ق أ ٨٣٤٢ "  والسيارة رقم " ب ه ر ٣٩٦٤ " نتج عنه وفاة كلًا من" عبد عمر سعد بطورس" مقيم بناحية مركز شرطة  أبوحمص ، و"عبدالحميد سعد محمود بطورس" مقيم بدائرة مركز شرطة  أبو حمص و6 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى أبو المطامير.

شرطة الداخلية الطريق الزراعي حادث تصادم مركز شرطة المستشفى حادث مرورى صادم

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وائل لطفي

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