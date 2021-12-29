السوبرانو أميرة سالم تطرح «مهد العذراء»: هدية للعالم في عيد الميلاد

طرحت السوبرانو العالمية أميرة سليم، ترنيمة جديدة لها، والتي حققت مشاهدات كبيرة وصلت إلى أكثر من 15000 مشاهدة، والترنيمة باسم "مهد العذراء"، بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد الذي يوافق 7 يناير.

وأعربت السوبرانو أميرة سالم، عن سعادتها لهذه المشاهدات العالمية التي حققتها ترنيمة "مهد العذراء"، متابعة في تصريحات لـ"الدستور": "الترنيمة هي أفضل طريقة لتقديم تهنئة لكل المصريين بل والعالم بأعياد الميلاد والعام الجديد، وكل عام والجميع في خير وسلام".

ولفتت إلى أن الترنيمة عبارة عن نص قصير باللغة اللاتينية جمعه الشاعر الإنجليزي كولي ريدج أثناء جولة في ألمانيا، ونشرها في كتابه عام 1817، ووضعت على لحن فولكلوري من شيلي وتوزيع الموسيقار التونسي والصديق العزيز إسكندر جتاري وقام بتصويرها وإخراجها مدحت سعودي وتم تصويرها في العاصمة الفرنسية باريس.

وأضافت أميرة سليم كنت أريد عمل شيء جديد ومختلف تمجيدًا لعيد ميلاد المسيح، ولأن الموسيقى هي لغة الإنسانية ويمكن للعالم أجمع أن يتواصل من خلالها، واخترت تلك الترنيمة فهي ترنيمة لاتينية ويكون من السهل على مغني الأوبرا أن يتغنوا بها، وقمت بترجمتها من خلال مجهود شخصي وبحث في النصوص القديمة، وقدمتها على وسائل التواصل الاجتماعي لتنتشر للجميع.

أميرة سليم أبهرت مصر والعالم بصوتها بعد مشاركتها في احتفالات موكب نقل المومياوات الملكية، حيث قدمت أغنية باللغة المصرية القديمة وأكدت أميرة وقتها أنها ظلت شهور تتعلم اللغة حتى تستطيع الغناء بها، والأغنية عبارة تحويل نص مكتوب للإله إيزيس، وجد على جدران أحد المعابد في محافظة الأقصر وجمل من نصوص الأهرامات باللغة المصرية القديمة، وتم تحويلهم إلى ترانيم لتخرج في هذا الأداء المبهر الذي قدمته أميرة خلال الحفل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.