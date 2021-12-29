شريف الجيار: أراهن على الجمعية العمومية لوضع خطة جديدة لمستقبل اتحاد كتاب مصر

قال الناقد الأدبي الدكتور شريف الجيار، إن كيان اتحاد كتاب مصر، كيان مشرف احتضن اتحادات الكتاب العربية، والجميع يتساءل لماذا لا تأتي الجمعية بشكلها الصحيح؟، ولماذا حدث صدام بين اتحاد كتاب مصر ووزارة الثقافة؟ كل هذه أسئلة مشروعة، متابعًا هل بالفعل نستطيع أن نعيد توجه اتحاد كتاب مصر إلى مساره الليبرالي.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر جبهة إصلاح اتحاد كتاب مصر، بحضور الكاتب والشاعر أحمد سويلم، والكاتب والناقد الأمير اباظة، والكاتب والناقد والأكاديمي الدكتور شريف الجيار، والكاتبة الروائية الدكتورة صفاء النجار، والكاتب أحمد عبد الرازق أبو العلا، الكاتبة الدكتور زينب العسال، والكاتب مصطفى القاضي، في منتدى سيا الثقافي.

جاء اللقاء في إطار مناقشة جبهة الإصلاح في انتخابات اتحاد الكتاب المقرر لها 31 ديسمبر الجاري، وتقديم برنامجهم الانتخابي، والتعرف على رؤيتهم المستقبلية من أجل النهوض باتحاد الكتاب وتحقيق طموح جموع الكتاب في اتحادهم العريق.

وأكد شريف الجيار: «لا توجد أي مشاركة حقيقية بين اتحاد الكتاب وأي من الجامعات المصرية، وأطمح من خلال الجمعية العمومية وأراهن عليها على وضع خطة جديدة لمستقبل اتحاد كتاب مصر، ونرفع القطيعة بينه وبين وزارة الثقافة، ونعيد علاقته بالجامعة المصرية ليعبر عن صوت مصر»، متابعًا: «أن يكون لدى اتحاد الكتاب خطاب استراتيجي موجه للاتحادات العربية والافريقية والاسيوية، وأطمح أن تأخذ الجمعية العمومية قراراتها، وأن تضع اتحاد الكتاب في موقعه الذي سبق وعهدنا حضور دوره كقاطرة ورائده في فترات سابقة قبل ما نشهده من ذلك الغياب في الفترة الأخيرة، وأن يعود اتحاد الكتاب للعب دوره بالمشاركة كدور ايحابي وفاعل».

وتابع الناقد الأدبي: «أملي في الفترة القادمة أن يعود اتحاد الكتاب المصري عبر جمعيته العمومية باختيار من يمثلها».