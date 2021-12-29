جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من المواد المخدرة قبل تهريبها

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان، مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من واشنطن، اشتبه محمد نبيل، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب من أصل مصري يحمل الجنسية الأمريكية.

وبالعرض على تامر رمزي، نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من أحمد صبري، مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أحمد سيد، رئيس القسم لتفتيش حقائبه، فتبيَّن وجود ١١٥ جرام من مادة بيضاء (مخدر الأوكسى) و٢ كبسولة كوكاييين و١٠ أمبول من مخدر الماراجوانا مخبأة داخل الأحذية وبين طيات الملابس في حقائب الراكب.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير الإدارة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 224 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.