الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية»: خطورة أوميكرون لا تزال «عالية جدا»

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الخطورة التي تمثلها متحورة أوميكرون سريعة الانتشار لا تزال "عالية جدا".

وقالت المنظمة في تحديثها الأسبوعي حول كوفيد-19 إن "الخطورة المتعلقة بالمتحورة الجديدة والمثيرة للقلق أوميكرون تبقى بشكل عام عالية جدا. والدلائل المتوافقة تظهر أن لمتحورة أوميكرون ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين الى ثلاثة مقارنة بمتحورة دلتا، وقد لوحظت الزيادة السريعة في انتشار الإصابات في العديد من البلدان".

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول إفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الصحة عالمية منظم منظمة الصحة العالمية عالم الصحة العالمية العالمية منظمة الصحة العالمي الصحة العالمي صحة منظمة صحة العالمية متحورة أوميكرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

بيان ناري من «شيكابالا» عقب التلاعب في عقده: «نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة»

محمد الباز يكشف خطيئة الإعلام في قضية الموظف المنتحر

البرازيل تسجل 171 وفاة و8430 إصابة جديدة بكورونا

«الصحة العالمية»: خطورة أوميكرون لا تزال «عالية جدا»

الباز يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام

بلينكن ونظيره البولندى يبحثان سبل التعامل مع روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

صور

قرعة البطولة الإفريقية

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يخاطب دول الشرق الأوسط فى أعقاب الضربة على سوريا

ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي لدى المنامة

الكنيست يُمرر قوانين تسمح بقمع الأسرى والاحتجاجات داخل الخط الأخضر