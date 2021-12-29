رئيس القاهرة الجديدة: 62 مرشحًا لعضوية مجلس أمناء المدينة

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم اليوم الانتهاء من المقابلات الخاصة المرشحين لمجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة لدورته الجديدة عام 2022 -2023.



وقال أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه يترأس لجنة مقابلات المتقدمين لعضوية مجلس أمناء المدينة بحضور المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيدة المهندسة إيمان نبيل رئيس الادارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واللواء ابراهيم ملك نائب مدير الأمن لقطاع القاهرة الجديدة والمهندسة سلوى بيومي نائبه رئيس الجهازوسامى فوزي نائب رئيس الجهاز للشئون المالية والادارية والعقارية بالجهاز والمهندس طارق الامعي المشرف العام على الإدارة العامه للتنمية وأمين سر مجلس الامناء



وأوضح رئيس الجهاز القاهرة الجديدة، أنه تم إجراء مقابلات السكان المتقدمين على عضوية مجلس الأمناء عتلى مدار ثلاثة ايام حيث تم حضور المقابلة عدد ( 30 ) متقدم عن التجمع الاول - الامتداد الشرقة وتم اجراء المقابله يوم السبت الماضي الموافق 25/12/2021

وكما أضاف المهندس أمين غنيم ، انه تم حضور عدد ( 19 ) متقدم عن التجمع الخامس وتم وتم اجراء المقابله يوم الاحد الماضي الموافق 26/12/2021 ، وعدد ( 13 ) عضواً من متقدم عن التجمع الثالث وتم وتم اجراء المقابله يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28/12/2021

وأشار إلى أن بلغ عدد المتقدمين باجمالى عدد ( 62 ) متقدم لمجلس امناء المدينة بالاضافة الى من سيتم ترشيحهم من المستثمرين ، موضحاً أن يتم الاختيار طبقا لتقييمات اللجنة وذلك تنفيذ للقرار الوزارى رقم ( 1150 ) لسنة 2021 باعادة تشكيل مجلس امناء المدن والمنظم لهذا الأمر.