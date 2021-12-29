الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس القاهرة الجديدة: 62 مرشحًا لعضوية مجلس أمناء المدينة

المهندس أمين غنيم
المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم اليوم الانتهاء من المقابلات الخاصة  المرشحين لمجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة لدورته الجديدة عام  2022 -2023. 


وقال أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه يترأس لجنة مقابلات المتقدمين لعضوية مجلس أمناء المدينة بحضور المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيدة المهندسة إيمان نبيل  رئيس الادارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واللواء ابراهيم ملك نائب مدير الأمن لقطاع القاهرة الجديدة والمهندسة سلوى بيومي نائبه رئيس الجهازوسامى فوزي نائب رئيس الجهاز للشئون المالية والادارية والعقارية بالجهاز والمهندس طارق الامعي المشرف العام على الإدارة العامه للتنمية وأمين سر مجلس الامناء 


وأوضح رئيس الجهاز القاهرة الجديدة، أنه تم إجراء مقابلات  السكان المتقدمين على عضوية مجلس الأمناء  عتلى مدار ثلاثة ايام  حيث تم حضور المقابلة  عدد ( 30 ) متقدم عن التجمع الاول  - الامتداد الشرقة وتم اجراء المقابله يوم السبت الماضي الموافق 25/12/2021 
وكما أضاف المهندس  أمين غنيم ، انه تم حضور عدد ( 19 ) متقدم عن التجمع الخامس وتم وتم اجراء المقابله يوم الاحد الماضي الموافق 26/12/2021 ، وعدد ( 13 )  عضواً من متقدم عن التجمع الثالث وتم وتم اجراء المقابله يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28/12/2021

وأشار إلى أن بلغ عدد المتقدمين باجمالى  عدد ( 62 )  متقدم لمجلس امناء المدينة بالاضافة الى من سيتم ترشيحهم من المستثمرين   ، موضحاً أن يتم الاختيار طبقا لتقييمات اللجنة وذلك تنفيذ للقرار الوزارى رقم ( 1150 ) لسنة 2021 باعادة تشكيل مجلس امناء المدن والمنظم لهذا الأمر.

 

رئبس جهاز القاهرة الجديدة سويسرا مرشحا لعضوية مجلس الأمناء لعام الأداب 2020 2023 علا العلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 5.9 يهز القاهرة والمحافظات

بيان ناري من «شيكابالا» عقب التلاعب في عقده: «نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة»

مفاجآت فى واقعة ضبط مصنع جبن يُصنعها من مواد البناء

رواد السوشيال ميديا عن "زلزال مصر": ربنا يستر

«تجارية الإسماعيلية» تنهي استعداداتها لافتتاح معرض رأس السنة لسيدات الأعمال

رعاية المصريين في الخارج والحفاظ على مصالحهم.. جهود «الخارجية» في 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

صور

قرعة البطولة الإفريقية

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: المغرب يتفاوض مع إسرائيل لشراء منظومة دفاع جوى

استقالة ضابط إسرائيلى بسبب إهدار فرص تبادل الأسرى مع حماس

جانتس يخاطب دول الشرق الأوسط فى أعقاب الضربة على سوريا