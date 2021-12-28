بعد إحباط محاولة انتحاره.. النيابة تقرر حبس المتهم بقتل الطفلة «جنة»

قررت النيابة العامة حبس مسعف متهم بالاشتراك مع زوجته في قتل طفلة تدعى «جنة»، عمرها 3سنوات لسرقة حلقها الذهب، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة العامة التصريح بدفن جثة الطفلة وتسليمها لذويها، وجارِ استكمال التحقيق مع المتهمة الثانية في القضية ممرضة «زوجة الأول».

وكان نجح عدد من أعضاء النيابة، في إقناع المتهم بالتراجع عن الانتحار، بعدما حاول القفز من نافذة غرفة التحقيق، وعندما قام بالقفز فعلا خارج الشرفة وتوقف على حافتها الخارجية مهددًا بالانتحار، تواصل معه عدد من أعضاء النيابة العامة، وسددوا له النصح والإرشاد اقنعوه بالتراجع عن التخلص من حياته وأعادوه لغرفة التحقيق مرة أخرى، وتم استكمال التحقيقات.

ونسبت النيابة العامة للمتهم وزوجته تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وخلال سماع أقواله شرع المتهم في الانتحار، لكن أعضاء النيابة نجحوا في إقناعه بالتراجع عن تلك الفكرة، وأثبتت هذه الواقعة في تحقيقات النيابة العامة.

كان قسم شرطة الطالبية، تلقى بلاغًا يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، إلى مستشفى الهرم، دون نبض تمامًا، ولم تستجب للإسعافات الأولية.

وبالانتقال إلى المستشفى، التقت قوات الأمن والدة الطفلة «مكة» المجني عليها، وأكدت أن ابنتها كانت تلهو في الشارع واختفت فجأة، وبالبحث عنها عثرت عليها أعلى سطح العقار الذي تسكن فيه بدون قرطها الذهبي.

تبين من الفحص، أن سائق سيارة إسعاف قتلها هو وزوجته، وتبين أنه يبلغ من العمر 38 عامًا، وزوجته 34 عامًا، تمكنت قوات الأمن، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعقيد عمرو حجازي مفتش المباحث والمقدم محمد نجيب رئيس المباحث، من ضبطهما واعترفا أنهما مرتكبا الواقعة بقصد سرقتها.

وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجا المجني عليها بالحلوى لشقة سكنهما وخنقوها وسرقوا حلقها وألقوها من أعلى سطح العقار لتصوير الحادث سقوط من علو، وفرا هاربين، ونجحت الشرطة في القبض عليهم.