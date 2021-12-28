لبن مماثل لحليب الأم وعلاج للشيخوخة.. أبرز الاكتشافات الصحية في 2021

كان عام 2021 عامًا آخر مهمًا لأبحاث فيروس كورونا ، حيث تم ترخيص اللقاحات وتطوير علاجات جديدة، ولكن نطاق الاكتشاف العلمي امتد إلى ما وراء الجائحة ليشمل مجالات صحية أخرى، حيث درس العلماء وطوروا علاجات جديدة لكل شيء بدءا من الاكتئاب إلى الأمراض الوراثية النادرة، ونعرض لكم فيما يلي بعض من هذه الاختراعات:

أبرز الاكتشافات الصحية لعام 2021

استخدام المخدر الطبي لعلاج اضطراب الصحة العقلية

أظهرت الأدوية المخدرة نتائج واعدة في علاج العديد من حالات الصحة العقلية في السنوات الأخيرة، وفي العام الحالي عززت دراستان نجاح المواد المخدرة في علاج الإكتئاب.

كما أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة أ ، قد توفر العقارات المخدرة بعض الراحة.

فحص دم يكشف عن 50 نوعًا من السرطان

في هذا العام تم تطوير اختبار جديد يمكن أن يكشف عن العلامات المبكرة لأكثر من 50 نوعًا من السرطان بناءً على سحب دم واحد.

وفي التجارب السريرية التي شملت أشخاصًا تم تشخيص إصابتهم بالفعل بالسرطان ، حدد الإختبار الجديد الذي يسمي جاليري 51.9٪ من السرطانات في أي مرحلة من مراحل التطور

العلاج الأول لمرض الشيخوخة المبكرة

تعد متلازمة هتشينسون جيلفورد بروجيريا مرض وراثي يسبب ملامح الشيخوخة المبكرة لحوالي 400 طفل في جميع أنحاء العالم، و حتى وقت قريب لم يكن هناك علاج لإبطاء تطور المرض، الذي يمكن أن يكون قاتل بعد 13 عامًا.

ولكن هذا العام تم تطوير دواء جديد لإطالة عمر المرضي، ويعد هذا هو العلاج الأول والوحيد المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، و يعمل عن طريق منع تراكم البروتينات التحريضية المعيبة ، التي تتسبب في موت الخلايا وتلف القلب والعظام وهو الأمر الذي يجعل الأطفال المصابون بالشيخوخة يموتون.

علاج جديد للرباط الصليبي الأمامي

الرباط الصليبي الأمامي هو المصدر الأكثر شيوعًا لإصابة الركبة ، وفقًا لتقرير صدر عام 2016 في مجلة Clinical Orthopedics and Trauma، ويمكن أن يتضمن علاج إصلاح الرباط الصليبي الأمامي الممزق العديد من العمليات الجراحية أو حتى إعادة بناء كاملة.

ولعلاج هذا الأمر مؤخرا تمت الموافقة علي غرسة ركبة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحفز بشكل أساسي الرباط الصليبي الأمامي للشفاء.

وهذا الجهاز مصنوع من الكولاجين البقري وقطرة من دم المريض ، ليسد الفجوة بين الأطراف الممزقة من الرباط الصليبي الأمامي بعد إجراء طفيف التوغل لإدخال الغرسة ، يمكن أن تشفي الرباط الصليبي الأمامي بشكل أسرع في النهاية بدلا إعادة البناء.

حبوب جديدة لعلاج عدوى الخميرة

طور العلماء مؤخرًا أول دواء جديد مضاد للفطريات منذ أكثر من 20 عامًا لمنع نمو المبيضات ، وهي الفطريات المسؤولة عن عدوى الخميرة المهبلية.

وتعمل العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية لعلاج عدوى الخميرة في معظم الحالات ؛ ومع ذلك ، فإن الحالات المستعصية تستمر لبضعة أحيان وتحتاج لعلاج جديد بعيد عن مضادات الفطريات الموجودة،ويعمل هذا العلاج عن طريق منع تكوين طبقة واقية حول الفطريات ، مما يتسبب في موت هذه الفطريات، وهذا الدواء متوفر على شكل قرصين.

تركيبة لبن قريبة من لبن الأم

صنعت عالمتان أول دفعة من حليب الثدي تم إنتاجها في مختبر ويمكن أن تكون في النهاية حلاً للأمهات الذين لا يستطيعون أو يختارون عدم الرضاعة الطبيعية.

ويعد هذا أول حليب مزروع خلويًا يحتوي على المكونات الغذائية، ويتم إنتاجه من خلايا ثديية نمت في المختبر وقد يكون هذا الأمر أكثر تعقيدًا من الناحية التغذوية إلا أن العلماء يزعمون أنه بديل دقيق لحليب الثدي.

وأهم ميزة لهذا الحليب المصنوع هي أنه لا يمكن أن يعكس النظام الغذائي للأم أو ينقل عدوى منها للجنين، ويعد من أبرز الاكتشافات الصحية لعام 2021