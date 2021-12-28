فيصل بن فرحان يؤكد أهمية تعزيز وتطوير العلاقات السودانية السعودية

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا، من وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وأكد فيصل بن فرحان خلال الاتصال أهمية تعزيز وتطوير العلاقات السودانية السعودية، ودعم المملكة لأمن واستقرار السودان.

من جهته/ أكد رئيس مجلس السيادة السوداني دعم السودان لمواقف المملكة العربية السعودية، مشيدا بالتطور المضطرد الذي تشهده علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشاد بالعلاقات الراسخة والقوية بين الخرطوم والرياض بما يخدم مصالح الشعبين.