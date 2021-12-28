ممنوع الدهون والنشويات ..كيف نبدأ العام المُقبل بشكل صحي؟

عند الحديث عن الطعام الصحى لابد أن يكون التوازن هو الأساس، فإن لم يكن الشخص يعاني من مرض يتطلب غذاء معين او يتطلب تجنب مجموعة من الأطعمة بعينها فيجب علينا التنوع بين كافة الأطعمة، لنحصل في النهاية على الفيتامينات المطلوبة والمعادن الخاصة بكافة الأنواع، وبناء نظامنا الغذائي على المجموعات الغذائية الصحية بالتزامن مع بداية عام جديد 2022 وفقا للدكتورة رشا محمد كامل استشاري التغذية العلاجية.

يكمن الهرم الغذائي في :

١. النشويات الصحية كمصدر رئيسي للطاقة

الاعتماد على الأطعمة النشوية الكاملة مثل الحبوب الكاملة كجنين القمح و البرغل و الفريك و البطاطا والبطاطس لاحتوائها على الألياف والعناصر الغذائية الدقيقة micronutrient، وعدم الاعتماد على الكربوهيدرات المكررة refine carbs كالسكر والدقيق الأبيض المتهمين الرئيسيان في الإصابة بالسمنة.

٢. الاعتماد على مجموعة من الفواكه

حيث يستمد منها الإنسان المذاق السكري الطبيعي والكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحارب الخلايا الهرمه والسرطانية وتُكسب الجسم مظهرا أكثر حيوية ونضارة.

٣. مجموعة الخضروات

التي تتميز بسعراتها الحرارية المنخفضة بالرغم من أنها غنية بالعناصر الغذائية الدقيقة والألياف التي تنظم عمليات هضم الطعام، ويجب التنوع في كلا من مجموعتي الخضروات والفواكه على حسب الألوان للاستفادة من كل العناصر الغذائية

٤. مجموعة البروتين كاللحوم والدجاج والأسماك والبيض كمصدر حيواني

والبقوليات كمصدر نباتي وهي تمد الجسم بالبروتين اللازم لبناء الجسم والعضلات وإصلاح الأنسجة الضامرة .

٥. مجموعة الألبان ومشتقاتها كالحليب والزبادي والجبن، حيث تمد الجسم بالبروتين والكالسيوم

٦. مجموعة الدهون ولابد أن نستمدها من مصادر صحية

كالمكسرات والبذور الغنية بالأوميجا ٣ حيث انها من أكثر المواد المضادة للالتهابات بالجسم

ومن جانبها تابعت خبيرة التغذية: لابد من تغيير الاعتقاد الشائع بأن الزيوت النباتية صحية أكثر كزيت عباد الشمس وزيت الذرة وزيت الصويا والكانولا ، فهي زيوت مليئة بالاوميجا 6 فتسبب اختلال التوازن بينها وبين الاوميجا 3، وزيادة فرص الالتهابات، والبعد التام عن الدهون المتحولة Trans fat حيث انها دهون مصنعي و مهدرجة لا يتعامل معها الجسم البشري وتترسب في الأوعية الدموية ، حيث أن كل 5 جرام زيادة في نسبة الدهون المتحولة تزيد نسبة أمراض القلب 29 %

وتضيف رشا تصريحات خاصة لـ "الدستور": ولاننسى ان يشغل الماء الجزء الأغلب من السوائل المتناولة، وعدم الأكثار من المشروبات اليومية كالشاي والقهوة حيث أنهما من مدرات البول، وعدم الاعتماد على المشروبات السكرية التي تؤدي إلى السمنة ومرض السكري والعوض عنها بتناول الفاكهة مع ما تحتويه من ألياف مفيدة.

وتنصح كامل وتقول "لابد أن يكون 90% من نظامك الغذائي معتمد على الأطعمة الكاملة الطبيعية دون الكثير من الطعام المصنع لتنعم بصحة أفضل" ، فقد بينت الاحصائيات أن 35% من الإصابة بمرض السرطان نتجت عن سوء التغذية والطعام غير الصحي.