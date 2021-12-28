وزير الزراعة: إضافة 550 ألف فدان للرقعة الزراعية في الصعيد

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الزراعية بمحافظات الصعيد، مع تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي والتوسع الرأسي للارتقاء بإنتاجية المحاصيل الزراعية إلى جانب خدمات دعم المزارعين ودعم الصادرات الزراعية من محافظات الصعيد، وتنمية الثروة الحيوانية وخاصة صغار المزارعين والمربين، ومشروعات النفع العام في إطار دعم مبادرة حياة كريمة.

وقال الوزير، خلال كلمته التي ألقاها خلال استعراض المشروعات الزراعية في الصعيد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تم تقديم التسهيلات والخدمات التمويلية المقدمة للمزارعين بمحافظات الصعيد، وخدمات التحول الرقمى، ‏على صعيد المشروعات الزراعية التنموية والخدمية المنفذة في الصعيد، وبلغ عدد المشروعات 241 مشروع بتكلفة 17 مليار جنيه وبلغ عدد المستفيدين 600 ألف مستفيد ‏ويتركز معظمها في مجالات التنمية الزراعية والمجتمعية المستدامة وإقامة وإنشاء منشآت خدمية، والأنشطة الخاصة بتقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين.

وأضاف الوزير أنه تم إنشاء مركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونقل المعرفة بالتنسيق بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي بهدف معالجة ضعف الأمن الغذائي وتعاون جنوب-جنوب للقضاء التام على الفقر في أفريقيا، وهو مركز لتدريب صغار المزارعين بالأقصر وكل محافظات الصعيد ودول القارة الإفريقية وأيضاً ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، تماشياً مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات التوسع الأفقي.

وأكد الوزير أنه قد ‏بلغت إجمالي المساحة التي تم إضافتها للرقعة الزراعية بالصعيد حوالي 550 ألف فدان في مناطق شرق العوينات وتوشكى والوادي الجديد والفيوم وغرب المنيا-غرب غرب المنيا ومشروعات التوسع الرأسي، فقد تم دعم المزارعين من خلال استنباط أصناف محصولية عالية الإنتاجية وقصيرة العمر (55 صنفا)، وتنفيذ الممارسات الزراعية الحديثة في مساحة مليون فدان، وتنفيذ مشروعات تطوير وتحديث الري بمحافظات بني سويف والمنيا وقنا والوادي الجديد في مساحة (300) ألف فدان.

وأكد الوزير أنه جاري تنفيذ أسلوب زراعة القصب بالشتل، وأيضا تحديث نظم الري في إطار مبادرة تطوير وتحديث نظم الري التي تم إطلاقها بتمويل على 10 سنوات وبدون فوائد، وتقدم الوزارة العديد من الخدمات لدعم المزارعين في محافظات الصعيد من خلال محطة بحثية (استنباط أصناف وإنتاج تقاوى و58 محطة زراعة آلية، و112 منفذ توزيع تقاوي، و5 محطات غربلة وتعبئة التقاوي، و13 معملا فرعيا للصحة الحيوانية.