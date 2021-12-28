الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على منتحل صفة موظف مرور للنصب على مالكي السيارات في بولاق

القبض على منتحل صفة
القبض على منتحل صفة موظف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته مبلغ مالي وبصحبته آخر حال تردده على الوحدة لاستخراج رخصة قيادة، حال تواجده بإحدى وحدات المرور، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وتبيَّن خلال التحريات ومناقشة الأول اعترف بانتحاله صفة موظف بوحدة التراخيص والنصب على مالكي السيارات عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات، واتفاقه مع الثاني لاستخراج رخصة قيادة له مقابل مبلغ مالي.

وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وأقر الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وانتحال الصفة.

 

 

مديرية امن القاهرة وحدات المرور بولاق أبو العلا المبلغ المالى الإجراءات القانونية

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وائل لطفي

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