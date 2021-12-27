جامعة سوهاج تنظم المؤتمر العام الأول لمجلس اتحاد طلاب

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، فعاليات المؤتمر العام الأول لمجلس اتحاد الطلاب، والذي نظمه اتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، صبري محمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، ورؤساء ونواب اتحادات طلاب كليات الجامعة.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور مصطفى عبد الخالق، بالدكتور طايع عبداللطيف لحرصه على حضور المؤتمر، مقدماً خالص الشكر لوزارة التعليم العالي على الدعم الدائم والمستمر لأنشطة اتحاد الطلاب وكافة الأنشطة والفعاليات الطلابية التى تنفذها الجامعة، مهنئاََ أعضاء الاتحاد الجدد على فوزهم في انتخابات الاتحادات الطلابية هذا العام، مطالبهم بضرورة الحفاظ على ثقة جموع الطلاب والوفاء بمسئولياتهم تجاههم، باعتبارهم ممثلين لهم، وحلقة الوصل الرئيسية بينهم وبين إدارة الجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور طايع عبداللطيف، على دعم وزارة التعليم العالى للأنشطة الطلابية بمختلف الجامعات والمعاهد المصرية، مشيراً إلى أهمية عقد الملتقيات والمعسكرات المختلفة بين الجامعات المصرية، الأمر الذي يساهم في صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية وتوظيفها، بما يعود بالنفع على شخصية الطالب ومؤسسته التعليمية، كما تتيح الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن أرائهم في القضايا المجتمعية الشائكة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ورفع الوعي لديهم بما يؤهلهم للمشاركة في صياغة خطة التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس، إلى أن الاتحادات الطلابية بالجامعات تعد التنظيمات الشرعية الممثلة لطلاب الكليات، وهي التي ترعي مصالحهم من خلال التواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب دورها الهام في توثيق الصلة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ومد جسور التفاهم فيما بينهم، هذا بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على توسيع رقعة ممارسة الأنشطة الطلابية، بما لها من دور كبير فى ثقل مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل.

وأضاف صبرى محمد، أن المؤتمر أكد على ضرورة التنسيق بين مديري إدارات رعاية شباب الكليات، ورؤساء ونواب اتحادات طلاب الكليات، وذلك لوضع خطط الأنشطة للعام الدراسي الحالى، لافتاً إلى أن إدارة الجامعة تفتح أبوابها لأعضاء الاتحاد لاستقبال كافة المقترحات والأفكار، التي تساعد فى إيجاد حلول سريعة لمشاكل الطلاب، وتساهم بإيجابية فى تحسين وتطوير العملية التعليمية.

وخلال الفعاليات قدم الطالب محمد حسن رئيس اتحاد طلاب الجامعة، عرض خطة اتحاد الطلاب للعام الحالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢، موضحاً أن خطة هذا العام تشمل العديد من الأنشطة التى تهدف إلى تنمية الولاء لدى الطلاب، وتساعد فى إبراز الهوية المصرية.

وأضاف الطالب فارس محمود نائب رئيس اتحاد الجامعة، أن اتحاد طلاب الجامعة يتطلع إلى تنظيم أكبر عدد من الأنشطة المختلفة، للوصول لجميع طلاب الجامعة، وهذا فى ظل الدعم الكبير الذى يلقاه الاتحاد من إدارة الجامعة.

جدير بالذكر أنه في نهاية المؤتمر دار لقاء مفتوح بين الحضور، وتم فتح باب الاستفسارات والتساؤلات.