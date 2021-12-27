الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

20 ألف دولار.. «الناشرين العرب» تضاعف قيمة جائزة «عبد العزيز منصور»

جائزة الدكتور عبد
جائزة الدكتور عبد العزيز منصور

أعلن اتحاد الناشرين العرب عن إجراءات التحكيم الخاصة بالأعمال المقدمة إلي جائزة الدكتور عبد العزيز المنصور لدعم الناشر العربي في دورتها الثالثة في المجموعة القصصية للكبار 2021، وأنه تمت مضاعفة قيمة الجائزة لتصل إلى 20 ألف دولار أمريكي.

ويتكون مجلس أمناء الجائزة من رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد (رئيساً)، رئيس لجنة التطوير المهني هيثم حافظ (عضواً)،  صالح الغازي (عضو مجلس الأمناء ومنسق الجائزة، وأنه سيتم الاعلان عن الفائز بالجائزة للدورة الثالثة خلال معرض الدوحة الدولي للكتاب عام 2022.

في يوليو 2019، اعتمد اتحاد الناشرين العرب، رعاية جائزة الدكتور (عبد العزيز المنصور) لدعم الناشر العربي، كأول جائزة مخصصة للناشر العربي، هدفها النهوض بصناعة النشر العربية، وتشجع الناشر على الالتزام بقوانين الملكية الفكرية وبجودة المطبوعات.

وخصصت الدورة الأولى 2019 في منشورات قصص الطفل من الميلاد حتى سن ست سنوات. وفازت بها دار نهضة مصر.

ولم تتوقف الجائزة بسبب أزمة كورونا لكنها استمرت لتكون داعمة بحق للناشر العربي وكانت الدورة الثانية 2020 للجائزة في (قصة الطفل من ست إلى تسع سنوات) وفازت بها دار الساقي.

وبدأ الاتحاد باستقبال الأعمال المشاركة في 9 أغسطس الماضى وتم إغلاق باب الترشح في منتصف سبتمبر الماضى، وقال رئيس لجنة التطوير المهني في الاتحاد هيثم الحافظ فى بيان صحفي "إن الجائزة تنطلق هذا العام بعد النجاح الذي حققته في الدورتين السابقتين"، داعياً جميع دور النشر العربية للمشاركة.

وعن شروط الجائزة، أن يكون الكتاب عبارة عن قصة واحدة، باللغة العربية وليس مترجماً، ونشر فى طبعة ورقية إصدار 2019-2020، أن لا يكون الكتاب قد فاز بأى جائزة عربية سابقاً، وانه يحق لكل دار نشر عضو فى الاتحاد المشاركة بكتاب واحد فقط، أن لا يكون الكتاب قد فاز بأي جائزة عربية حتى موعد إغلاق قبول الأعمال،  أن تكون دار النشر حاصلة على حقوق ملكية الكتاب ويرفق الناشر تعهد بذلك، يتم تقديم خطاب حديث من الاتحاد المحلى يفيد إلتزامه بقوانين الملكية الفكرية وبشروط العضوية 2020.

 

 

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اتحاد الناشرين العرب جائزة الدكتور عبد العزيز المنصور للناشر العربي محمد رشاد الناشرين العر هيثم حافظ معرض الدوحة الدولي للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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