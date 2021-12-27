الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة: مستمرون فى مشروعات التوسع الأفقى ضمن خطة «تنمية الصعيد»

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أكد الدكتور محمد يوسف رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه جار التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي بجنوب الوادي وشرق العوينات وغرب غرب المنيا لخدمة أهالي الصعيد.

وأضاف أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للمزارعين يعكس مدى الاهتمام من مؤسسات الدولة بالقطاع الزراعي، إيمانًا منها بأهميته والدور الذي يقدمه المزارع في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد في توفير الاحتياجات من السلع الغذائية.

 وقال مدير الإدارة المركزية لشئون المديريات، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن القطاع الزراعي يشهد حاليًا اهتمامًا غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بما انعكس إيجابيًا على القطاع الزراعي والفلاحين.

و أشار إلى أن الانجازات التي شهدها القطاع من التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية ومشروعات الصوب الزراعية والبرامج الوطنية لإنتاج البذور ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، أسهمت في تحقيق المعادلة الصعبة في زيادة الإنتاج من خلال توفير الإنتاج اللازم على مدار العام وبأسعار مناسبة للمستهلكين.

وأوضح أن من ضمن إنجازات القطاع الزراعي تنفيذ المشروع القومي لتطوير الترع وهو واحد من أهم المشروعات التي تم تنفيذها بعشرات المليارات من الجنيهات لخدمة القطاع الزراعي والحفاظ على مياه الري واستغلالها بالشكل الأمثل، خاصة في ظل الجهود التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية.

الزراعة التوسع مشروعات استصلاح الأراضي جنوب الوادي بتوشكي لخدمة محافظات

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وائل لطفي

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