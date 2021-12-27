الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ مطروح تفتتح المؤتمر التعريفى بالمدارس اليابانية

المؤتمر التعريفي
المؤتمر التعريفي بالمدارس اليابانية

افتتحت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، المؤتمر التعريفي عن المدارس اليابانية بمكتبه مصر العامة بمطروح بحضور فريق الوحدة المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم ولفيف من المهتمين، وذلك للتعرف علي هذا النوع من التعليم خاصة بعد افتتاح  المدرسة المصرية اليابانية  الجديدة بحى الشروق بالكيلو 7 بمدينة مرسي مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. 

تم إنشاء المدرسة المصرية اليابانية على مساحة ٥٥٥٠م٢ وتضم ١٤ فصلاً بتكلفة ١٣ مليون جنيه لاستيعاب كافة رغبات الالتحاق بهذا النوع من التعليم  بمحافظة مطروح وتماشيا مع توجه الدولة بالاهتمام بجودة التعليم وإدخال نوعيات جديدة.

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 المؤتمر التعريفي بالمدارس اليابانية

ونقلت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لفريق الوحدة المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والحضور في المؤتمر التعريفي المدارس اليابانية.

وأوضحت نائب محافظ مطروح بان النظام التعليمي في المدارس المصرية اليابانية يعتمد على بناء شخصية الطفل المتكاملة ثلاثية الأبعاد (المعرفة الأكاديمية، مهارات اجتماعية، مهارات بدنية)،  مشيرة إلى أن نظام التعليم في المدارس المصرية اليابانية يطبق فلسفة التعليم الياباني في المنهج.

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 المؤتمر التعريفي بالمدارس اليابانية

وأكدت اعتماد المدارس اليابانية على غرس مبدأ الانضباط والنظام في التلميذ منذ أول انضمام له في المدرسة وغرس قيم الاجتهاد في العمل لدى الطلاب، وذلك عن طريق حث الطلاب على البحث عن المعلومة، وليس فقط الاعتماد على الذكاء الشخصي.

وأضافت أن تسعى المدرسة المصرية اليابانية بمطروح علي تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية "توكاتسو"، حيث تشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.

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 المؤتمر التعريفي بالمدارس اليابانية

وتابعت أن المدارس اليابانية أثبتت كفاءتها منذ أول عام دخلت به الخدمة التعليمية بمصر وتعود بدايتها إلى 28 فبراير 2016 عندما زار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية دولة اليابان وتم توقيع اتفاقية الشراكة المصرية اليابانية في التعليم للاستفادة من تجربة اليابان الناجحة في التعليم العام والفني، وفي يناير 2017 أعلنت وزارة التربية والتعليم إنشاء وحدة لإدارة مشروع المدارس اليابانية داخل وزارة التربية والتعليم، تتضمن 34 مدرسة موزعة على جميع المحافظات المصرية.

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 المؤتمر التعريفي بالمدارس اليابانية

ولفتت إلى أن مع عام 2018 انطلقت المدارس اليابانية وشهدت إقبالا كبيرًا من أولياء الأمور، وتقوم المدارس على أسس نظام التوكاتسو الذي يعتمد على تحقيق مجموع من الأهداف أهمها خلق مدرسة تحقق السعادة والفخر ومتعة التعلم، حيث يعمل المعنيون بالتعليم على بذل قصارى الجهد لضمان تحقيق الثقافة والمناخ الإيجابي في المدرسة بما يحقق متعة التعلم، ويعزز من بيئة التعلم المتماسكة لجميع التلاميذ، وأن تكون المدرسة مكان يشعر فيه التلميذ بالسعادة والفخر لكونه عضوًا فاعلا فيه.

المؤتمر التعريفي بالمدارس اليابانية
المؤتمر التعريفي بالمدارس اليابانية
المؤتمر التعريفي بالمدارس اليابانية
المؤتمر التعريفي بالمدارس اليابانية
المؤتمر التعريفي بالمدارس اليابانية
المؤتمر التعريفي بالمدارس اليابانية
محافظ مطروح المدارس اليابانية وزارة التربية والتعليم المدارس المصرية اليابانية محافظة مطروح مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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