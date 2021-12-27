محافظة الجيزة تزيل 6 منشآت مقامة بالمخالفة بحرم الطريق الدائرى

واصلت محافظة الجيزة مجهودات مواجهة مخالفات البناء والتعامل الحازم حيالها في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في ذلك الشأن مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والإزالة الفورية للمخالفة .

وفي ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور من رصد ٦ حالات بناء مخالف من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها .

ازالة عقارات آيلة للسقوط بالجيزة

حيث قامت المحافظة بإزالة عدد ٢ جمالون مقام بالمخالفة بحرم الطريق الدائرى بشارع السنترال بمنطقة صفط اللبن بحي بولاق الدكرور .

كما قامت محافظة الجيزة بإزالة الدور الخامس المقامة بالمخالفة بعقار بالعنوان ١٢ شارع فراج محمد طلبه متفرع من شارع مصطفى بشندى بالإضافة الى إزالة الدور الثالث المقام بالمخالفة بالعقار ١٤ شارع عبد العزيز ابوزيد متفرع من شارع التحرير .

ازالة عقارات آيلة للسقوط بالجيزة

كما نفذت المحافظة ازاله للدور الثالث المقام بالمخالفة للعقار ١٣ حارة محمود عاشور متفرع من شارع الشريف و إزالة الدور الرابع وهو عبارة عن حجرتين بالعنوان شارع الشعار بمنطقة أبو قتادة بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بمتابعه من عبد الله نور رئيس حي بولاق .

وفي إطار آخر واصلت محافظة الجيزة من خلال اجهزتها رصد حاله العقارات الايله للسقوط من خلال اللجان المشكلة في ذلك الصدد وسرعه التعامل معها حفاظا على سلامة المواطنين .

ازالة عقارات آيلة للسقوط بالجيزة



حيث قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة بازالة عقارين مجاورين رقم ١٥ و ١٧ بحارة النور من شارع مراد بالكيت كات لما تمثله من خطورة داهمة حرصا على حياة المواطنين وذلك بمتابعة السيد أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

وتأتي الأعمال تتفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة ازالة المخالفات والتعامل الفوري مع الخارجين على قانون دون رحمة.