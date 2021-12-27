الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جهاز التعمير بمطروح يبدأ في إنشاء القرية البدوية بمدينة براني

إنشاء القرية البدوية
إنشاء القرية البدوية

أعلن جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى في مطروح، برئاسة اللواء مهندس آمون مرتضى، عن بدء العمل فى القريه البدوية الجديدة "تعمير 1" بمدينة برانى غرب مطروح .


وأوضح  اللواء آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى في مطروح، أن القرية البدوية الجديدة تقع بمنطقة ابو ميلاد بالكيلو 25  جنوب مدينة برانى بإجمالى تكلفة 9.1 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم تمويل المشروع  من موازنة الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان على مساحة 40 الف متر مربع .

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في مطروح، أنه نظرا لطبيعة عادات قاطنى المناطق الصحراوية  فى التجمعات الصحراوية  فقد تم مراعاة  أن يكون  محور إنشاء المساكن البدويه هو محور خاص بالتجمعات البدويه فقط وتم التصميم من خلال المكتب الفنى للجهاز بمطروح وتخصيص الارض طبقا لقرار التخصيص الصادر من اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح  وتوصيل المرافق من خلال محافظة مطروح و التنفيذ من خلال مهندسين جهاز تعمير ( منطقة تنفيذ مطروح) .

وتابع رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في مطروح أن هذه  القرية هى  الثانية التي تم انشاؤها في المحافظة  و جارى اعداد الدراسات اللازمة لإنشاء القريه الثالثه لتكون اكبر و تلبى احتياجات مناطق جديده طبقا لاحتياجات الأهالي  فى الصحراء. 

 وأشار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في مطروح، إلي  أن القريه عباره عن 24 منزل بدوى مسطح المنزل 150 متر حيث يتكون  من صاله و 3 غرف نوم وغرفه مربوعه بمدخل خاص و 2 حمام بينهم حمام خاص بالمربوعه و مساحه خلفيه مفتوحه خاصة بتربية الطيور و المواشى و هناك مسافة تباعد 25 متر بين المنازل من جميع الاتجاهات  لمراعاة الخصوصيه. 

محافظ مطروح الساحل الشمالى الجهاز المركزي للتعمير محافظة مطروح توصيل المرافق التجمعات الصحراوية

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وائل لطفي

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