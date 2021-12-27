الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم جديد في جريمة مقتل «شهيد الشهامة» بالطالبية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس متهم ثان في حادث مقتل شاب- شهيد الشهامة-  بمنطقة الطالبية محافظة الجيزة، بسبب دفاعه عن فتاة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة، لمشهد مقتل المجني عليه، على يد المتهم، بسبب دفاع المجني عليه عن فتاة استعانت به لتعرض القاتل لها.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات اللازمة، وكشف ملابسات الجريمة.

بإجراء التحريات تبين للرائد محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية أن المجني عليه شاب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد عاطل، لدفاع القتيل عن فتاة في الشارع، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، كما تم ضبط متهم ثان في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

جنوب الجيزة متهم ثان حبس مقتل شاب الطالبية فتاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

هل تشهد 2022 نهاية لخطورة فيروس كورونا وتكيف العالم معه؟

حصاد 2021.. مصر تنفذ مشروعات بتروكيماوت كبرى بتكلفة 8 مليارات دولار

بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج بداية يناير

موجة من الصقيع والأرصاد تحذر.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الكهرباء: إنشاء مشروع محطة الضبعة النووية بـ21 مليار دولار

«ولدت فى ليبيا وشمس الباردوى أختها».. معلومات صادمة عن غادة عادل عقب تصدرها تريند جوجل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!!

لواء.حمدى البطران

الفرنسي والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

بسنت حسن

غدوة

سيد أبوزيد

حول الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

صور

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

عضو عن الليكود: حكومة اسرائيل فشلت فى التعامل مع التطعيم ضد كورونا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية