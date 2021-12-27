أجندة العطلات 2022.. قائمة مواعيد الاجازات الرسمية 2022

يحظى جدول مواعيد الاجازات الرسمية 2022 على نسب مشاهدات عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ بداية الأسبوع الأخير من عام 2021، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير قائمة الإجازات الرسمية للدولة و جدول توزيع الإجازات وفقا للمناسبات و موعد الأعياد الدينية في العام الجديد.

جدول مواعيد الاجازات الرسمية 2022

تصدر رئاسة مجلس الوزارء خلال الأيام القليلة المقبلة جدول بالإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعام الميلادي المقبل 2022 وفقا لقانون العمل المصري الذي ينظم علاقة العمل بين الموظف ومؤسسة العمل حيث تكون مواعيد الإجازات كالأتي:-

7 يناير عيد الميلاد المجيد.

25 يناير عيد الشرطة.

25 إبريل عيد تحرير سيناء وشم النسيم.

1 مايو عيد العمال.

3 -5 مايو عيد الفطر.

30 يونيو ثورة يونيو.

9 يونيو وفقة عرفات.

10 -13 يوليو عيد الأضحى المبارك.

23 يوليو ثورة يوليو.

12 أغسطس رأس السنة الهجرية.

6 أكتوبر عيد القوات المسلحة.

18 أكتوبر مولد النبوي الشريف.

جدول توزيع الإجازات وفقا للمناسبات

يمكن تقسيم الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للموظفين بالقطاعين العام والخاص والتي يتم فيها تعطيل كافة المصالح والشركات والوزراء إلى (قومية، وطنية، اجتماعية، دينية) وذلك وفقا لقانون العمل حيث يأتي التقسيم كالآتي:-

الديني ( عيد الميلاد المجيد، عيد الفطر المبارك، عيد الأضحى المبارك، رأس السنة الهجرية، المولد النبوي الشريف).

الوطني (ثورة يوليو، ثورة يونيو).

القومي ( عيد القوات المسلحة، عيد الشرطة، عيد تحرير سيناء).

الاجتماعي (شم النسيم، عيد العمال).

ويتم ترحيل العديد من اجازات منتصف الأسبوع إلى عطلات نهاية الأسبوع.

منها عيد الشرطة 25 يناير التي يتم منحها في 28 يناير.

عيد تحرير سيناء 25 إبريل والتي يتم منحها في 28 إبريل.

الأحد 1 مايو والتي يتم منحها في 30 إبريل.

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موعد الأعياد الدينية في العام الجديد

يبحث المواطنين عن جدول مواعيد الاجازات الرسمية 2022 والأعياد الدينية خلال العام الجديد حيث يحتفل الملسمين بالعيدين الفطر خلال الفترة من 3 -5 مايو فيما يتم الاحتفال العيد الأضحى خلال الفترة من 10 -13 يوليو ويحتفل الأخوة القباط بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير.