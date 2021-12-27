صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين- ثاني تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية لصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية المصرية على أغلبية أسهم السوق.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.07%، ليصل إلى مستوى 11864 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 0.04%، ليصل إلى مستوى 2084 نقطة.

وارتفع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09%، ليصل إلى مستوى 14137 نقطة، ونزل مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4672 نقطة.

وصعد المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.03% ، ليصل إلى مستوى 2198 نقطة، وارتفع المؤشرالأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 0.05%، ليصل إلى مستوى 3246 نقطة.

وأشار خبراء بالسوق إلى أن جميع المؤشرات تكشف عند بداية جيدة للبورصة مطلع العام المقبل 2022، خاصة أن أغلبية السيولة الموجهه للأسهم الكبرى والثقيلة، تلك التي عانت من فترات ركود خاصة خلال الفترة الأخيرة .

ولفت الخبراء إلى أن الأيام المقبلة ستكشف عن المزيد من التحركات للبورصة ككل، خاصة بعد اقتراب المؤشر الرئيسي "إي جي إكس30" من نقطة مقاومة رئيسية عند مستوى 12 ألف نقطة، تلك التي كان قد حققها كأعلى مستوى عام 2008، والتي نجح في اختراقها عام 2018 عندما سجل مستوى 18500 نقطة.

وتوقع الخبراء مزيدًا من الارتفاعات مع قرب إغلاق تعاملات العام الجاري 2021، وهو الأمر الذي سيعدم المؤشرات الرئيسية للبورصة مع بداية العام الجديد، في ظل توقعات بالمزيد من الأداء الإيجابي.