الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«شعراوي»: تطوير 150 مجزرًا على مستوى الجمهورية بتكلفة 1.6 مليار جنيه

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول المتابعة والزيارات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة لمتابعة معدلات نسب تنفيذ عدد 40 مجزرًا حتى نوفمبر 2021.

ولفت الوزير إلى أنه ضمن المرحلة الأولى العاجلة لمشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوي الجمهورية والبالغ عددها 150 مجزرًا، يبلغ تكلفتها حوالي 1.6 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعمير والمحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الانتهاء من عدد 2 مجزر جاهزين للافتتاح هما مجزر لقانة بمحافظة البحيرة، ومجزر رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن نسب التنفيذ 100% بعدد 29 مجزرًا فى 18 محافظة، وجارٍ الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل، حيث تم تنفيذ 4 مجازر بمحافظة أسيوط، و3 مجازر بمحافظتي الدقهلية وأسوان، وعدد 2 مجزر بكل من محافظات جنوب سيناء والشرقية والوادي الجديد وقنا، بالإضافة إلى مجزر واحد بكل من محافظات المنيا وبني سويف والبحيرة والمنوفية والإسماعلية والبحر الأحمر ومطروح والقليوبية والفيوم والغربية وكفرالشيخ.

وأوضح أن التقرير أفاد أن نسب التنفيذ التي تراوحت بين 90% إلي 85% تتضمن عدد 3 مجازر وهم مجزر دسوق بمحافظة كفرالشيخ ، ومجزر جنزور بمحافظة المنوفية، ومجزر فاقوس بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلي أن نسب التنفيذ التي بلغت أقل من 60% تشمل عدد 6 مجازر هم بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، الحبيل بمحافظة الأقصر، سوهاج العام أخميم بمحافظة سوهاج، أبو كبير بمحافظة الشرقية، السويس العام بمحافظة السويس، العزب بالفيوم بمحافظة الفيوم.

وأضاف أنه بلغت نسبة تنفيذ المجزر اللوجستى بمحافظة دمياط 77% والذي يبلغ تكلفته 210 مليون جنيه ويشمل (مجزر وكوكر وتصنيع منتجات لحوم)، لافتًا إلي أنه سيتم نهو الأعمال الاعتيادية فى نهاية شهر ديسمبر الحالي، ثم البدء فى تركيب المعدات الكهروميكانيكال، مؤكدًا أن تنفيذ المجزر سيعمل علي الحفاظ علي البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ علي الواجهة الحضارية للمحافظة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث من المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمني متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالي 150 مجزرًا بتمويل من الوزارة، وذلك على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولي 47 مجزرًا والثانية 51 مجزرًا والثالثة 52 مجزرًا، وسيتم مراعاة كل الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.

وزير التنمية المحلية على مستوى الجمهورية الجهاز المركزي للتعمير مليار جنيه بالفيوم اللواء محمود شعراوي و

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وائل لطفي

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