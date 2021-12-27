إصابة 3 مصورين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج

أصيب 3 أشخاص يعملون بشركة تصوير بالقاهرة في حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها أثناء سيرهم على الطريق الصحراوي الغربي بمركز جهينة شمال سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بلاغًا بالحادث وتبين أن سيارة ملاكى القاهرة تابعة لشركة تصوير مقرها القاهرة قيادة محمد. ح. م 23 سنة اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانقلابها على جانب الطريق الصحراوى الغربي عند مركز جهينة.

أسفر الحادث عن إصابة قائدها ومحمود. م. ع 23 سنة، ومحمد. ا. م 24 سنة بجروح وكسور وجميعهم يعملون مصورين.