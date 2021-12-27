الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 مصورين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 3 أشخاص  يعملون بشركة تصوير بالقاهرة في حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها أثناء سيرهم على الطريق الصحراوي الغربي بمركز جهينة شمال سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بلاغًا بالحادث وتبين أن سيارة ملاكى القاهرة تابعة لشركة تصوير مقرها القاهرة قيادة محمد. ح. م 23 سنة اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانقلابها على جانب الطريق الصحراوى الغربي عند مركز جهينة.

أسفر الحادث عن إصابة قائدها ومحمود. م. ع 23 سنة، ومحمد. ا. م 24 سنة بجروح وكسور وجميعهم يعملون مصورين.

 

مصورين شركة تصوير انقلاب سيارة الصحراوي الغربي سوهاج

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