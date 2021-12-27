الموارد المائية تنجز تأهيل وتبطين 3729,69 كيلو متر من الترع

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية.



تحسين منظومة المياه وإعادة استخدامها أكثر من مرة

وإنتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الإثنين، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3729,69 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذي يبلغ 12,28 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة.

كما يستهدف المشروع القومي، المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية، وأزمة عدم وصول المياه لنهايات الترع بالكمية المناسبة والتوقيت المحدد.

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتي تنعكس إيجابيًا على جودة المحاصيل وبالتالي على صحة جميع المواطنين، وأيضًا فتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات الزراعية.

تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إلى أن المشروع يستهدف تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة، بجانب توفير فرص عمل جديدة للشباب.

بالإضافة إلى ما سبق، أكد غانم، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة "الري والزراعة والنقل"، وتعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على هذا المشروع القومي.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يستهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية في عشرين محافظة بالجمهورية.