الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلطات بنما تعلن ضبط كميات قياسية من المخدرات فى 2021

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أعلنت وزارة الأمن في بنما، أن سلطات البلاد ضبطت كميات قياسية من المخدرات المهربة خاصة الكوكايين في عام 2021.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنها صادرت نحو 126 طنا من المواد المهربة لا سيما الكوكايين في العالم 2021، مقارنة مع 81.7 طن عام 2020 و86.8 طن في 2019 و76.8 طن في 2018.

 وأضافت أن السلطات البنمية صادرت خلال حملة مكافحة تهريب المخدرات أكثر من 12 مليون دولار نقدا وألقت القبض على 710 أشخاص.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الصحة في بنما لويس سوكري، رصد أول إصابة بالمتحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا المستجد" في البلاد.
 

وقال سوكري -حسبما أفادت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية- إن المصاب هو شخص بعمر 50 عاما كان قد سافر مؤخرا إلى جنوب أفريقيا، التي اكتُشف فيها لأول مرة المتحور الجديد، الذي يُعتقد أنه أكثر قدرة على الانتشار من المتحورات السابقة.
 

وبذلك يكون إجمالي البلدان التي رصدت المتحور "أوميكرون" داخلها حتى الآن 90 بلدًا على الأقل.

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

 

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

 

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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