تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 27-12-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الإثنين، نهارًا طقسًا معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد - مائلًا للبرودة على السواحل الغربية - مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما حالة الطقس ليلا يكون شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أما الظواهر الجوية تسود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث (30%) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 19 10

الإسكندرية 18 12

وادى النطرون 19 11

طنطا 18 11

شبين الكوم 19 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 18 10

السلوم 17 10

سيوة 18 06

بورسعيد 19 12

دمياط 19 12

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 11

العريش 18 11

رفح 18 11

رأس سدر 19 10

نخل 17 07

نويبع 19 14

طابا 18 10

كاترين 13 01

الطور 21 13

شرم الشيخ 23 16

الغردقة 22 14

مرسى علم 22 14

الفيوم 19 07

بنى سويف 19 07

المنيا 19 08

أسيوط 19 07

سوهاج 19 08

قنا 20 08

الأقصر 21 08

أسوان 22 10

إدفو 22 10

أبوسمبل 21 10

الوادى الجديد 20 08

شلاتين 26 15

ابو رماد 26 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 23 16