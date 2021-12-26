الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسجل 81 وفاة و24883 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا اليوم الأحد،81 حالة وفاة بفيروس كورونا مقابل 144 أمس، بينما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة بشكل حاد مع انخفاض عدد الفحوص التي أُجريت مطلع هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إنه تم تسجيل 24883 إصابة جديدة فقط في الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا من 54762 في اليوم السابق بعد تسجيل زيادات قياسية للإصابات على مدى ثلاثة أيام متتالية.

يأتي هذا فيما أعلنت مقاطعة لاتسيو (وسط)، أن رئيسها نيكولا تزينغاريتّي، وقع على مرسوم ينص على فرض استخدام الكمامات الوقائية في الهواء الطلق أيضا، في جميع أنحاء الاقليم.

وذكر بيان لإدارة المقاطعة، إن “القرار سيظل ساري المفعول حتى 23 يناير 2022″، موضحا أنه يستثني الأطفال دون سن السادسة، والمصابين بأمراض لا تتوافق مع استخدام الكمامة، فضلا عن "أولئك الذين يمارسون أنشطة رياضية بدنية في الهواء الطلق".

إيطاليا فيروس كورونا وفيات اصابات جديدة وزارة الصحة الإيطالية

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