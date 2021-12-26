الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قصور الثقافة تدشن مؤتمرا لأصحاب الهمم ببورسعيد (صور)

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

افتتح الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأحد، المؤتمر العلمى فى دورته الرابعة للإدارة العامة لثقافة بورسعيد تحت عنوان "الاتجاهات الطبية الحديثة فى التشخيص والتدخل المبكر ومعالجة الإعاقات"، بقصر ثقافة بورسعيد، الذي ينعقد في الفترة من 26 حتى 27 ديسمبر الجاري، في إطار دور الهيئة الاجتماعى بالتوازي مع رسالتها الثقافية.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، أعقبه عرض فيلم تسجيلى عن المؤتمر وتوالت كلمات القائمين على المؤتمر  مؤكدًين على  أن المؤتمر جاء في مرحلة مهمة  ومعبرًا عن ثقافة ووعي أبناء بورسعيد من خلال العنوان العام لهذا المؤتمر وهو «الاتجاهات الطبية الحديثة فى التشخيص والتدخل المبكر ومعالجة الإعاقات» وأن من يتأمل عنوان المؤتمر ومن خلال محاوره يطرح العديد من التساؤلات ويشير إلى المخاطر التي تحيط بنا ويضع على عاتقنا كيفية حماية ذوى الهمم ورعايتهم والاكتشاف المبكر للإعاقة. 

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قصور الثقافة تدشن مؤتمرا لأصحاب الهمم 


وقال الكاتب الصحفى محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء، إن تنفيذ المؤتمر يأتى برعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ضمن فعاليات الأنشطة الثقافية لبورسعيد باعتبارها عاصمة الثقافة المصرية وفي إطار الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة كل الدعم برئاسة الفنان هشام عطوة من أجل تفعيل الاهتمام بأصحاب الهمم.

واستضاف المؤتمر 40 من الباحثين واستاذة كلية الطب من جامعة بورسعيد، ويدور المؤتمر فى عدة محاور منها المحور الأول الطبى، والثانى النفسي، والثالث الاجتماعى، أما المحور الرابع الثقافى، ناقش خلالها المؤتمر المشاكل  الطبية لمنع الإعاقة والمشاكل النفسية المتعلقة.

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قصور الثقافة تدشن مؤتمرا لأصحاب الهمم 


وفى نهاية الحفل، جرى تكريم جميع الباحثين فى المؤتمر فى المجال الطبى منهم: الدكتور خالد صبرى سلامة، والدكتورة هبة يوسف، والدكتور إيهاب غنيم، وفى المجال النفسى ومنهم: الدكتورة أمانى عبدالرازق، والدكتور محمد عبد القادر، والدكتور عبد العزيز أمين، وفى المحور الاجتماعى الدكتور سليم شعبان، والدكتور إحسان عبدالله محمد، والمحور الثقافى الدكتورة جيهان الملكى، والدكتور أيمن السيد سلامة.

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قصور الثقافة تدشن مؤتمرا لأصحاب الهمم 

وشهدت الفعاليات عرضا فنيا للمواهب من أطفال ذوى الهمم من أبناء بورسعيد، وعدد من محاضرات الجمهورية وبحضور مكثف من أهالى وأسر بورسعيد.

قصور الثقافة تدشن مؤتمرا لأصحاب الهمم
قصور الثقافة تدشن مؤتمرا لأصحاب الهمم
قصور الثقافة تدشن مؤتمرا لأصحاب الهمم
قصور الثقافة تدشن مؤتمرا لأصحاب الهمم
قصور الثقافة تدشن مؤتمرا لأصحاب الهمم
قصور الثقافة تدشن مؤتمرا لأصحاب الهمم
قصور الثقافة تدشن مؤتمرا لأصحاب الهمم
قصور الثقافة تدشن مؤتمرا لأصحاب الهمم
قصور الثقافة تدشن مؤتمرا لأصحاب الهمم
قصور الثقافة تدشن مؤتمرا لأصحاب الهمم
قصور الثقافة تدشن مؤتمرا لأصحاب الهمم
قصور الثقافة تدشن مؤتمرا لأصحاب الهمم
قصور الثقافة تدشن مؤتمرا لأصحاب الهمم
قصور الثقافة تدشن مؤتمرا لأصحاب الهمم
قصور الثقافة تدشن مؤتمرا لأصحاب الهمم
قصور الثقافة تدشن مؤتمرا لأصحاب الهمم
مصر التدخل مؤتمر السلام الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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