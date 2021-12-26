بعد نجاح حفلتها بموسم الرياض.. أحلام:«أنا قلبي سعودي»

أعربت الفنانة أحلام الشامسي، عن سعادتها البالغة لنجاح حفلتها الأخيرة التي أحيتها ضمن سلسلة حفلات “موسم الرياض” المقام حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وحرصت “أحلام” على توجيه الشكر لكل القائمين على موسم الرياض بالإضافة إلى إشاداتها بهم، فشاركت جلسة تصوير لها بفستان حفلها الأخير عبر حسابها الرسمي انستجرام وعلقت قائلة: “بدايهً اود ان اشكر هيئه الترفيه وعلى رأسها معالي المستشار تركي ال الشيخ على مجهوداتهم الجبارة في موسم بلا حدود ⁧‫موسم الرياض وعلى الدعم اللا محدود في حفلي في الرياض كانت ليله ولا في الخيال شكراً وتحيه من القلب للقلب”.

وأضافت: “‏كما أود أن أشكر قائد فرقتي الموسيقية أمير عبد المجيد وكل اعضاء فرقتي الموسيقيه الايقاعات الكورال على كل ما بذلوه من مجهود جبار من لبروفات الى لايف المسرح وليله الحفل الحالم كانها ليله من الف ليله وليله بوجودكم جمهوري كالشمعه تنير ليلتي لهم مني كل التقدير والاحترام”.



‏واستكملت: “شكراً للجنود المجهولين جنود تعمل كالخلية الواحده وبحب مها الحاج مديره مكتبي وعبدالرحمن العثمان المشرف العام ع الالبوم والمشرف على بروفات الحفل وحسن غدار المخرج لكليبات الالبوم والمشرف على لوحات المسرح نايف اليوسف مدير اعمالي وفريق العمل بالكامل‬”.



‬⁩واختتمت: “واخيراً وليس آخراً شكراً لكل من شرفني بالحضور حفلي في ⁧‫موسم الرياض ‬⁩ كل اصحاب السمو الملكي والاميرات والامراء واصحاب المعالي وكل جمهوري من كل انحاء المملكه العربيه السعوديه والخليج والوطن العربي كانت ليله فخمه جداً بحضوركم وتشرفيكم لي وكما قلت ((انا قلبي سعودي)) ⁧”.



