الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار حرمان ليبي من اكتساب الجنسية المصرية

ارشيفية
ارشيفية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية برفض طلب ناصر مصباح عمار النائلي "ليبي الجنسية"، اكتسابه الجنسية المصرية تبعًا لوالدته سنية علي عارف محمد عارف، لدواعي أمنية، وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

 

 

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