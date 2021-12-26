تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار في المخدرات والسلاح بالقاهرة

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم الأحد، حبس 3 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ في حيازتهم مواد مخدرة وأسلحة بيضاء بقصد الاتجار، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة القسم حال تواجدهم بأحد العقارات "تحت الإنشاء" بمنطقة سكنهم، وبحوزتهم كمية من مخدر البودر وزنت 1,235 كيلو جرام، 2 سلاح أبيض، مبلغ مالي، 4 هواتف محمول.

واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.