«طهران تايمز» تكشف تفاصيل مسابقة القرآن الكريم في إيران والتأهيل للمسابقات الدولية

احتل أمير حسين رحمتي، المقرئ من مقاطعة جولستان الإيرانية، المركز الأول في الدورة 44 لمسابقة القرآن الكريم في إيران.

وحسب صحيفة طهران تايمز الإيرانية، قال المنظمون في الحفل الختامي للمسابقة التي أقيمت في قاعة سوريه للمكتب الفني في طهران إن هذا المنصب يؤهله للمشاركة في مسابقات القرآن الدولية في جميع أنحاء العالم.

وذكرت الصحيفة الإيرانية في تقريرها، فاز مسعود نوري بالمركز الثاني تلاه حميد رضا ناصر الرابع والخامس واتخذها محمد حسن موحدي ومجالي محمد بيجي.

وفي حديثه، قال مهدي خموشي ، مدير مؤسسة الدولة للأوقاف والجمعيات الخيرية الإيرانية، والمنظم الرئيسي للحدث ، "إن عظمة القرآن الكريم لا تزال تتدفق في عصرنا".

وأضاف: "وبالمساعمات الإيرانية نرى اليوم أن الناس في جميع أنحاء العالم يولون اهتمامًا خاصًا لرسالة القرآن".

وأشار إلى أن نخبة القراء عادة ما يتنافسون في مسابقات القرآن الكبيرة ، “ومع ذلك ، ينبغي أن تركز منافستنا الرئيسية على فائدة رسائل الكتاب المقدس في حياتنا، مثل هذه المسابقات يجب أن تقودنا إلى تجميل حياتنا بالقرآن الكريم ".

وأضاف: "نخطط لتحويل المسابقة إلى حدث لتقديم النموذج القرآني للحياة اليومية".

كما حضر الحفل وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي إسماعيلي.

وذهبت الجائزة الأولى في حفظ الرجال لقسم القرآن بأكمله إلى سينا ​​الطباخي، واختير حسين خانيبيغديلي وصيفا ، بينما فاز علي غلام آزاد بالمركز الثالث.

واحتل علي رضا ساميري ومحمد رسول التكبيري المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وحصل محمد جواد جافاري على الجائزة الأولى في فئة الرجال ، فيما حصل محمد حسين حداد زاده على المركز الثاني، وجاء محمد بورسينا وحسين عزيزي ومجتبى قادبيجي في المركز الثالث والرابع والخامس على التوالي.

وفي فئة التلاوات النسائية ، فازت زهار بورط حسب بجائزة أحسن قارئ ، تليها عاطفة ناصح، وفازت غزالة سهيلي بالمركز الثالث فيما احتلت مرزية ميرزيبور ونسيبة كرامي المركزين الرابع والخامس.

وكان الفائزون في تلاوة الترتيل فهيمة أصغر زاده ، وعادلة شيخي ، والناز حماتي ، ونزيهة جنامي ، ومنصوره أقهاساني.

ومن الفائزين في قسم حفظ القرآن كاملاً ، هاجر مهراليان ، ورويا فاضلي ، وزهرة محبي ، وفاطمة إبراهيمي ، وعزام محمدي.