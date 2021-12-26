الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 792 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

غلق محلات
غلق محلات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من تحرير 792 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 213 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1206 أراجيل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة وكذلك إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وزارة الداخلية قرار الغلق مخالفة للمحلات ارجيلة الأرجيلة منع تداول الأرجيلة

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وائل لطفي

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