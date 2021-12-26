158 إصابة جديدة بكورونا محلية العدوى فى الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم السبت الماضي 158 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين الحالات الجديدة المحلية، سُجّلت 157 حالة في شنشي، وحالة واحدة في قوانغشي.

كما سُجّلت أيضا 48 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 وافدة، في 10 مناطق على مستوى المقاطعة، بحسب اللجنة.

وأضافت اللجنة أنه لم تُسجل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو وفيات جديدة متعلقة بالمرض.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 101077 حالة حتى يوم السبت الماضي، بما في ذلك 2011 مريضاً لا يزالون يتلقون العلاجات الطبية المناسبة، 9 منهم في حالات خطيرة.

وغادر إجمالي 94430 مريضاً مستشفيات البر الرئيسي الصيني بعد تماثلهم للشفاء، بينما حصد المرض أرواح 4636 شخصاً.

وسُجّل إجمالي 29 حالة إصابة جديدة من دون أعراض يوم السبت الماضي، 28 حالة منها وصلت من خارج البر الرئيسي.

شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.



كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.