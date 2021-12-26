بسبب نقص العمالة.. إلغاء مئات رحلات الطيران فى الولايات المتحدة

ألغت شركات الطيران الأمريكية مئات الرحلات بسبب نقص العاملين في القطاع لإصابتهم بفيروس كورونا، ما أدى إلى تعطيل الاحتفالات بالعطلات خلال أكثر أوقات السفر ازدحاما من العام.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن موقع "فلايت آوير" لتتبع الرحلات الجوية أن 875 رحلة جوية داخلية وخارجية في الولايات المتحدة ألغيت السبت، مقارنة بـ 689 يوم الجمعة.

كما ألغيت حوالي 200 رحلة أخرى ليوم الأحد، لكن الموقع لم يذكر سبب إلغاء هذه الرحلات.

وكانت شركات "دلتا" و"يونايتد" و"جيت بلو" أعلنت الجمعة أن إصابات بمتحور "أوميكرون" بين العاملين أدت إلى إلغاء الرحلات.

وقالت مادي كينج، المتحدثة باسم شركة طيران "يونايتد"، إن "نقص الموظفين ما زال سببا رئيسيا للإلغاء، وأنه لم يتضح بعد توقيت عودة العمليات إلى طبيعتها".

وأشارت كينج إلى أن "تأثير أوميكرون على العمالة كان غير متوقع".

ووفقا لموقع "فلايت آوير" ألغت شركات الطيران الثلاث أكثر من 10 بالمائة من رحلاتها المقررة السبت.

كما ألغت شركات الطيران الأوروبية والأسترالية رحلاتها في موسم العطلات بسبب نقص العمالة المرتبط بكورونا.

وألغت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم أكثر من 4500 رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، جراء الموجة المتزايدة من الإصابات بفيروس كورونا، فيما ألغت ما لا يقل عن 2401 رحلة يوم الجمعة، والتي صادفت عشية عيد الميلاد، وفقا لإحصاء جار على موقع تتبع الرحلات الجوية "Flight Aware"، كما تم تأخير ما يقرب من 10000 رحلة أخرى.

ومن بين أولى شركات الطيران الأمريكية التي أبلغت عن موجة من الإلغاءات في عطلة نهاية الأسبوع، شركة "يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز"، اللتان ألغتا ما يقرب من 280 رحلة جوية يوم الجمعة وحده، وعزوا ذلك إلى نقص الموظفين، وسط تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في ظل تفشي المتحور "أوميكرون".

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بسبب المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار، ويمثل الآن ما يقرب من ثلاثة أرباع الإصابات الأمريكية، وما يصل إلى 90% في بعض المناطق.