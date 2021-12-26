الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تدخين السجائر الأبرز.. العادات السيئة الضارة لـ«البنكرياس»

سرطان البنكرياس
سرطان البنكرياس

يعتبر البنكرياس من الأعضاء الهامة، التي يجب الاعتناء بها، حيث يفرز الإنزيمات والعصائر التي تساعد في هضم البروتينات والدهون، كما أنه يساعد أيضًا في تحييد أحماض المعدة الزائدة عن طريق إطلاق بيكربونات الصوديوم. 

 

كما ينتج البنكرياس عددًا من الهرمونات، من أشهرها الأنسولين، وما يجعل الأنسولين مهمًا للغاية هو حقيقة أنه يساعد على تنظيم مستويات السكر في مجرى الدم، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

 

ويمكن أن تتعرض صحتك لخطر جسيم إذا تعرضت صحة البنكرياس للخطر، فإنه شيء يمكن أن يلتهب أو يتضخم، وقد ينتهي به الأمر أيضًا إلى الإرهاق ، فضلاً عن الإصابة بالسرطان، فيما يلي بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلة في البنكرياس:

 

• يوجد ألم في الجزء العلوي من البطن وفي بعض الحالات ظهرك أيضًا.

• قد يكون هناك انتفاخ أو انتفاخ في البطن.

• انخفاض  شهيتك و فقدان غير مقصود أو غير مبرر للوزن.

• الغثيان والقيء.

• الإصابة باضطرابات المعدة.

 

أوضح الأطباء، أن أحد الأشياء التي قد تفعلها هو الابتعاد عن العادات التي يمكن أن تدمر البنكرياس ومنها:

 

تدخين السجائر:

نعلم جميعًا أن هذه العادة يمكن أن تسبب جميع أنواع المشاكل الصحية، فتدخين السجائر يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

 

شرب الكثير من الكحول:

أكد الأطباء، أن الإفراط في تناول الكحول يشبه دعوة سرطان البنكرياس للتدهور، الأمر الذي يساهم في إصابتك بالكثير من الأمراض.

 

الإفراط في تناول الدهون:

تتمثل إحدى وظائف البنكرياس في إطلاق الإنزيمات التي تكسر الدهون، فإذا كنت تأكل الكثير من الأطعمة الدهنية، فقد يصاب البنكرياس بالإرهاق.

 

من الجيد أيضًا الابتعاد عن الأطعمة المصنعة التي تحتوي على سموم ضارة بالتأكيد ليس فقط للبنكرياس، ولكن أيضًا لأعضائك الحيوية الأخرى.

 

كما تعد الخضروات من المصادر الرائعة للألياف التي تساعد في التخلص من السموم وبعض الدهون التي تتناولها، وبالتالي تمنع البنكرياس من العمل بشكل مرهق وزائد عن الحد.

الاصابة بالسرطان السجائر التخلص من السموم سرطان البنكرياس الأنسولين اضطرابات المعدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البحث عن محمود العربي

الأكثر قراءة

أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الأحد 26-12-2021

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 278.34 مليون حالة

والدة هيفاء وهبى تخطف الأنظار

قائمة الأغنى فى 2021.. «ماسك» فى الصدارة

«الإفتاء» ترد.. ما حكم تناول طعام الدجاج المذبوح بالطريقة الآلية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر