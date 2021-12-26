تدخين السجائر الأبرز.. العادات السيئة الضارة لـ«البنكرياس»

يعتبر البنكرياس من الأعضاء الهامة، التي يجب الاعتناء بها، حيث يفرز الإنزيمات والعصائر التي تساعد في هضم البروتينات والدهون، كما أنه يساعد أيضًا في تحييد أحماض المعدة الزائدة عن طريق إطلاق بيكربونات الصوديوم.

كما ينتج البنكرياس عددًا من الهرمونات، من أشهرها الأنسولين، وما يجعل الأنسولين مهمًا للغاية هو حقيقة أنه يساعد على تنظيم مستويات السكر في مجرى الدم، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

ويمكن أن تتعرض صحتك لخطر جسيم إذا تعرضت صحة البنكرياس للخطر، فإنه شيء يمكن أن يلتهب أو يتضخم، وقد ينتهي به الأمر أيضًا إلى الإرهاق ، فضلاً عن الإصابة بالسرطان، فيما يلي بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلة في البنكرياس:

• يوجد ألم في الجزء العلوي من البطن وفي بعض الحالات ظهرك أيضًا.

• قد يكون هناك انتفاخ أو انتفاخ في البطن.

• انخفاض شهيتك و فقدان غير مقصود أو غير مبرر للوزن.

• الغثيان والقيء.

• الإصابة باضطرابات المعدة.

أوضح الأطباء، أن أحد الأشياء التي قد تفعلها هو الابتعاد عن العادات التي يمكن أن تدمر البنكرياس ومنها:

تدخين السجائر:

نعلم جميعًا أن هذه العادة يمكن أن تسبب جميع أنواع المشاكل الصحية، فتدخين السجائر يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

شرب الكثير من الكحول:

أكد الأطباء، أن الإفراط في تناول الكحول يشبه دعوة سرطان البنكرياس للتدهور، الأمر الذي يساهم في إصابتك بالكثير من الأمراض.

الإفراط في تناول الدهون:

تتمثل إحدى وظائف البنكرياس في إطلاق الإنزيمات التي تكسر الدهون، فإذا كنت تأكل الكثير من الأطعمة الدهنية، فقد يصاب البنكرياس بالإرهاق.

من الجيد أيضًا الابتعاد عن الأطعمة المصنعة التي تحتوي على سموم ضارة بالتأكيد ليس فقط للبنكرياس، ولكن أيضًا لأعضائك الحيوية الأخرى.

كما تعد الخضروات من المصادر الرائعة للألياف التي تساعد في التخلص من السموم وبعض الدهون التي تتناولها، وبالتالي تمنع البنكرياس من العمل بشكل مرهق وزائد عن الحد.