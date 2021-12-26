بالشيكولاتة والبقدونس.. علاجات طبيعية للتخلص من الكدمات

الكدمات شئ عادي للأطفال الذين غالبًا ما يتسلقون ويلعبون ويختبرون قدراتهم، والكبار الذين يصطدمون بالأشياء.

مهما كان سبب ظهور هذه الكدمات، فإن إيجاد طريقة لتقليل ظهورها يمكن أن يكون مصدر ارتياح كبير، حيث أنها تحدث تغيرات لونية عندما تنكسر الأوعية الدموية بالقرب من سطح الجلد.

وعلى الرغم من أن الكدمات تميل إلى الاختفاء من تلقاء نفسها، إلا أن التلاشي التدريجي قد يستغرق بعض الوقت، فهناك علاجات يمكنك استخدامها لإخفاء الكدمات، وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع " healthybuilderz" الطبي.

الزيوت الأساسية:

يوجد دائمًا زيت أساسي يمكنك استخدامه لمرض معين وعندما تتعامل مع كدمات، يمكنك استخدام الزيوت الأساسية أيضًا، مثل الليمون، السرو، الخزامى، فكل ما عليك سوى تدليك بضع قطرات من الزيت الذي تختاره على المنطقة المصابة عدة مرات في اليوم.

زجاجة ماء ساخن:

علاج منزلي آخر يمكن أن يساعد في جعل الكدمات تختفي بشكل أسرع وهو وضع زجاجة ماء ساخن على المنطقة بمجرد رؤيتها تتشكل.

يمكن أن تساعد درجة الحرارة الدافئة في تقليل الجلطات الدموية على سطح الجلد، فإذا كان هناك تورم مع الكدمات، فابدأ بضمادة باردة أولاً قبل استخدام الكمادات الساخنة.

البقدونس:

إذا كنت تحاول التخلص من وجود الكدمات على بشرتك، فقد ترغب في تجربة استخدام عشب البقدونس، فغالبًا ما تستخدم هذه العشبة للكدمات لأنها غنية بفيتامين C و K المعروفين بقدرتهما على التخلص من الألم وتقليل الالتهاب.

كل ما عليك فعله هو تقطيع بعض أوراق البقدونس ثم وضعها على منطقة الكدمة وتركه لفترة حتى تتمكن بشرتك من امتصاص العصير من العشب حيث توجد جميع الفيتامينات.

الشيكولاتة:

الشيكولاتة ليست جيدة فقط لإرضاء معدتك ولكنها مفيدة أيضًا لشفاء الكدمات،هذا لأنها تحتوي على مركبات كاكاو نشطة بيولوجيًا لها خصائص مضادة للالتهابات .