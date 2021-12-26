الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بالشيكولاتة والبقدونس.. علاجات طبيعية للتخلص من الكدمات

الكدمات
الكدمات

الكدمات شئ عادي للأطفال الذين غالبًا ما يتسلقون ويلعبون ويختبرون قدراتهم، والكبار الذين يصطدمون بالأشياء.

 

مهما كان سبب ظهور هذه الكدمات، فإن إيجاد طريقة لتقليل ظهورها يمكن أن يكون مصدر ارتياح كبير، حيث أنها تحدث تغيرات لونية عندما تنكسر الأوعية الدموية بالقرب من سطح الجلد.

 

وعلى الرغم من أن الكدمات تميل إلى الاختفاء من تلقاء نفسها، إلا أن التلاشي التدريجي قد يستغرق بعض الوقت، فهناك علاجات يمكنك استخدامها لإخفاء الكدمات، وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع " healthybuilderz" الطبي.

 

الزيوت الأساسية:

يوجد دائمًا زيت أساسي يمكنك استخدامه لمرض معين وعندما تتعامل مع كدمات، يمكنك استخدام الزيوت الأساسية أيضًا، مثل الليمون، السرو، الخزامى، فكل ما عليك سوى تدليك بضع قطرات من الزيت الذي تختاره على المنطقة المصابة عدة مرات في اليوم.

 

زجاجة ماء ساخن:

علاج منزلي آخر يمكن أن يساعد في جعل الكدمات تختفي بشكل أسرع وهو وضع زجاجة ماء ساخن على المنطقة بمجرد رؤيتها تتشكل.

 

يمكن أن تساعد درجة الحرارة الدافئة في تقليل الجلطات الدموية على سطح الجلد، فإذا كان هناك تورم مع الكدمات، فابدأ بضمادة باردة أولاً قبل استخدام الكمادات الساخنة. 

 

البقدونس:

إذا كنت تحاول التخلص من وجود الكدمات على بشرتك، فقد ترغب في تجربة استخدام عشب البقدونس، فغالبًا ما تستخدم هذه العشبة للكدمات لأنها غنية بفيتامين C و K المعروفين بقدرتهما على التخلص من الألم وتقليل الالتهاب.

 

كل ما عليك فعله هو تقطيع بعض أوراق البقدونس ثم وضعها على منطقة الكدمة وتركه لفترة حتى تتمكن بشرتك من امتصاص العصير من العشب حيث توجد جميع الفيتامينات.

 

الشيكولاتة:

الشيكولاتة ليست جيدة فقط لإرضاء معدتك ولكنها مفيدة أيضًا لشفاء الكدمات،هذا لأنها تحتوي على مركبات كاكاو نشطة بيولوجيًا لها خصائص مضادة للالتهابات .

الليمون شوكولاته البقدونس جلطات الدم الكدمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

البحث عن محمود العربي

الأكثر قراءة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

الصحة: 866 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و25 حالة وفاة

«الرؤية والانجاز».. أبرز الإشادات العالمية بقطاع البترول المصرى «إنفوجراف»

تعرف على أبرز الافتتاحات الآثرية فى 2021

ورشة عمل للتعريف بكيفية إعادة إدراج متغيرات لمستحضرات التجميل

تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر