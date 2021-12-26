الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

هدم 1002 عقار بعزبة أبوقرن وتسكين المستحقين بمدينة «معا»

المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم

أعلنت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة استمرار أعمالها في إزالة منطقة عزبة أبوقرن، وذلك ضمن المشروع القومي لحدائق الفسطاط.

 

وأوضحت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، في بيان لها، أن أعمال الهدم أسفرت عن إزالة ١٢ عقار هدم كلي ليرتفع عدد العقارات التي تمت هدمها إلى ١٠٠٢ عقار  وإخلاء ١٠٩٥ عقارا وهدم ٤٨٣ ذات أنشطة تجارية، إلى جانب تسكين ٣٧٨٦ أسرة مستحقة بمشروع الإسكان م"عا" بدائرة قسم السلام ٢ بشقق مؤثثة كاملة الخدمات والمرافق.

 

و من ناحيتها شددت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد؛ تمهيدا لأعمال التطوير التي ستشملها هذه المنطقة مع بدايات العام الجديد لتنتهي إلى الأبد صفحة عاشها أهالي عزبة أبوقرن وتبدأ صفحة جديدة لتصبح العاصمة في القريب العاجل بلا عشوائيات.

 

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن القائمين على نقل سكان عزبة أبوقرن يسارعون في عملية نقل السكان خصوصاً مع بداية فصل الشتاء.

 

وأشارت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إلى أن نقل السكان من عزبة أبو قرن العشوائية يأتي وسط فرحة عارمة منهم، مضيفة أنهم كانوا يعانوا في فصل الشتاء تحديدا من سقوط الأمطار، على العشش والمساكن التي يقطنوها، ولكن الدولة وفرت لهم مساكن بديلة مجهزة بالكامل فضلاً عن إزالة العزبة لاستكمال مخطط حديقة تلال الفسطاط.

 

كان أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم إزالة ما يقارب ٩٠% من  منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحي مصر القديمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة  لقاطنيها.
 

وأوضح محافظ القاهرة أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء.

إزالات عزبة ابو قرن اخلاء عزبة أبو قرن عزبة أبو قرن محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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