تفاصيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والري فى بنى سويف

شهدت محافظة بنى سويف على مدار 7 سنوات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حزمة من المشروعات القومية.

وتستعرض "الدستور" أهم تلك المشروعات وهى في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى مراكز المحافظة بهدف توفير سبل العيش الكريم للمواطنين خاصة في القرى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 995 مليون جنيه، والتي شملت: محطة معالجة دشاشة (طاقة 23 ألف م3/يوم)، لخدمة قرى مركز سمسطا، توسعات محطة معالجة أهناسيا "طاقة 10/15 ألف م3/يوم"، توسعات محطة معالجة صرف صحي أبوصير الملق "طاقة 12 ألف م3/يوم"، توسعات محطة معالجة صرف صحي طنسا بني مالو "طاقة 4 آلاف م3/يوم"، توسعات محطة مياه الواسطى لخدمة 75 ألف مواطن، شبكات مرافق الإسكان الاجتماعي ببني سويف الجديدة، إحلال وتجديد شبكات مياه بطول 8 كم، بجانب مشروع الصرف الصحي والصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية بتكلفة تعدت 200 مليون جنيه.

وفي قطاع الري تم تنفيذ 19 مشروعًا، بتكلفة 237 مليون جنيه خلال عامي 2018 و2019، والتي تنوعت لتشمل (إنشاء محطتي ري "سيدمنت أ، قوطة"، واستفادة 19.6 ألف فدان من المحطتين، ومحطة طلمبات بني صالح، لتحسين الصرف الزراعي لزمام 40 ألف فدان).

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، إن بني سويف حظيت على مدار 7 سنوات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحزمة من المشروعات القومية "خدمية وتنموية" بقيمة تخطت الـ100مليار جنيه، (بجانب محور عدلي منصور والمجمع الصناعي ببياض العرب اللذين تم افتتاحهما اليوم).

والتي شملت كل القطاعات والمرافق الحيوية، خاصة البنية التحتية وقطاعات الصحة والصرف الصحي والإسكان وغيرها من القطاعات الهامة، والتي استهدفت تحقيق نقلة نوعية في القطاعات الحيوية، ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل أثناء التنفيذ وبعده، وهو ما جعل من بنى سويف نقطة جذب واعدة للاستثمارات.

حيث هُيئت بيئة الأعمال لتنفيذ المشروعات الخدمية، والتي نتج عنها نقل بنى سويف من خانة الأكثر فقرًا للأكثر جذبًا للاستثمارات، وأضفت تحسينًا ملموسًا على مستوى معيشة المواطنين.