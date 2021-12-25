السيسى: أنفقنا 6.2 تريليون جنيه على المشروعات التنموية الفترة الماضية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في المشروعات التنموية خلال الفترة الماضية تبلغ نحو ٦.٢ تريليون جنيه.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المحافظين بالحفاظ على عدم تعدي الأهالي على الأراضي المحيطة بالمحاور الجديدة، قائلا: "مش عايز الناس تفكر إن المحاور عمرت الطريق فخلاص بقى نتعدى بالبناء على الأراضي".

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالصناعات التكنولوجية المتقدمة، قائلا: «الناس اللى بتشتغل في التكنولوجيات المتقدمة، اليوم بتاعها بـ10 آلاف و20 ألف جنيه كمان، اليوم مش الشهر، مش الأشغال البسيطة».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في الصعيد: «طب نخلص الأشغال البسيطة الأول»، مشددًا على أن المجمعات الصناعية الجديدة يجب أن تكون جاهزة بشكل كامل من ناحية توفير الكهرباء والمياه والغاز.

ويذكر أن وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى في عدد من محافظات صعيد مصر، من مدينة (قوص) في محافظة قنا.

وكان في استقبال الرئيس فور وصول مقر الاحتفالية، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزير النقل المهندس كامل الوزير، إلى جانب عدد من كبار رجال الدولة.

يأتي افتتاح هذه المشروعات القومية، ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد"، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتشمل المشروعات افتتاح المجمع الصناعي بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر، وافتتاح المجمع الصناعي بمدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف، وافتتاح المجمع الصناعي بالمطاهرة بمحافظة المنيا، وافتتاح المجمع الصناعي هو بمحافظة قنا، وافتتاح المجمع الصناعي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ويجري العمل بخمس مجمعات صناعية أخرى.