قافلة طبية مجانية لأهالي الوادي الجديد لمدة 4 أيام

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنظيم قافلة طبية، غدا، لمدة 4 أيام حتى 29 من ديسمبر الجاري، وذلك بالتنسيق مع جامعة المنصورة تحت شعار قافلة "جسور الخير 13 "، وذلك بهدف توفير خدمات طبية مختلفة لأهالي المحافظة وسد العجز في نقص التخصصات الطبية المختلفة.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن القافلة ستقدم خدماتها بعد يومي الأحد والإثنين بمقر مستشفى الخارجة التخصصي، ويومي الثلاثاء والأربعاء بمقر مستشفى الداخلة العام، وذلك من خلال الحجز المسبق للحالات المرضية التي تحتاج للكشف والتشخيص.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، ان القافلة تضم التخصصات الطبية المختلفة، وتشمل " أمراض النساء، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية"، وتوفير الأدوية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية بالمجان.

وأشار الزملوط، إلى التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا لضمان حماية صحة المواطنين والأطقم الطبية والتمريض

وفي سياق متصل قدم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، شكره وتقديره لكافة المواطنين والأطقم الطبية والمسئولين بالمراكز على الجهد المبذول في نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ووصول نسبة التطعيم حتى اليوم الرابع ل 100% من الأطفال المستهدفين بالحملة.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قد اطلق الاحد الماضي الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمركز رعاية الأمومة والطفولة بمدينة الخارجة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية

والتي بدأت اعتباراً من يوم الأحد وتستمر لمدة أربعة أيام، بمتابعة الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وشدد المحافظ على دعم أنشطة الحملة وتسهيل مهمة فرق التطعيم ونشر الوعي لدى المواطنين بأهمية تطعيم أطفالهم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الوصول لكافة الأطفال المستهدفين بنطاق المحافظة.

هذا ويبلغ عدد الأطفال المستهدفين بالحملة على مستوى المحافظة ٣٧ ألف و ٢٩٣ طفل في الفئة العمرية من عمر يوم وحتى 5 سنوات.