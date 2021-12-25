بعد تكريم الرئيس السيسي .. من هو الشهيد البطل باسم فكرى؟

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، الشهيد الرائد باسم فكرى، الذى استشهد أثناء تأدية عمله، للقبض على الخارجين عن القانون بمركز قوص فى قنا، وتم افتتاح محور الشهيد باسم فكرى، اليوم بحضور الرئيس.

الشهيد باسم فكري هو الابن الوحيد لأسرته وأنجب طفله الأول سليم، قبل استشهاده بأيام قليلة، وترك له سيرة طيبة يعيش عليها أحفاده.

كانت قد تحولت جنازة الشهيد لمظاهرة شعبية شارك فيها الآلاف من أبناء محافظة قنا، ونعته زوجته الدكتورة رشا الخطيب، بأنه الفرحة الغالية التى راحت منها

وعن المهمة الأخيرة في حياة الشهيد :" أثناء حملة أمنية لمداهمة بؤرة إجرامية و القبض على مسجلين خطر تلقى الشهد طلق نارى فى الصدر استشهد على إثر إصابته، وأصيب كل من يمنى جمال حسن، 45 عاما- أمين شرطة- بطلق نارى فى الكتف اليسرى، وأشرف عباس أحمد، 42 عامًا أمين شرطة، بكدمات وسحجات متفرقة.

وبعد أيام من الحادث لقى المتهم المتورط فى قتل الشهيد، حتفه فى تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، خلال محاصرته بالمنطقة الجبلية.