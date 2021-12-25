برلماني: أسبوع الصعيد يؤكد عزم الدولة المصرية على تحقيق التنمية الشاملة

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية عازمة على تنمية الصعيد ورفع التهميش الذى كان يعانى منه على مدار العصور السابقة، متابعا:" يوميا نشهد افتتاحات بمحافظات الجمهورية بشكل عام و بمحافظات الصعيد بشكل خاص، وهذا بدوره سيساهم فى تحقيق طفرة كبيرة فى المشروعات التنموية بالصعيد وتوفير آلاف فرص العمل".

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:" اليوم يفتتح يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، وذلك ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل".

وأكد عضو مجلس النواب، أن أسبوع الصعيد يؤكد حجم الانجازات التى تجرى على الأرض بمختلف ربوع المحافظات على مستوى الجمهورية وفى محافظات الصعيد بشكل خاص، ففي العصور السابقة عانى الصعيد لفترات طويلة من تدنى الخدمة وتهميش كبير كان له أثر واضح فى طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين وكان أيضا من أسباب عدم وجود فرص عمل للشباب .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الصعيد بدأ فى حصد ثمار المشروعات القومية، ومن ثم سنجد خلال الفترة المقبلة المزيد من فرص العمل واستغلال الموارد الثمينة بالمحافظات المختلفة وتحقيق طفرة صناعية وزراعية بمختلف محافظات الجمهورية.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.



وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورى، إن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.