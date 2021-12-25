«الرؤية والإنجاز».. يوثق نهضة قطاع الكهرباء فى 7 سنوات

نهضت مصر؛ في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ ووفقًا لرؤية مستقبلية مدعومة بخطط استراتيجية استهدفت إقامة المشروعات القومية العملاقة التي تحقق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة التي يجري على أساسها إرساء قواعد بناء الجمهورية الجديدة في مصر وفقًا لرؤية مصر 2030.

وتبرز قائمة نهضة مصر في إقامة المشروعات العملاقة في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وفقًا لما تضمنه كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق" الذي يوثق لفترة هي الأكثر ازدهارًا في تاريخ الدولة المصرية الحديث منذ 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021، وتحديدًا في مجال مشروعات الطاقة الكهربائية التقليدية والجديدة والمتجددة، والتي تعد إحدى ركائز التنمية المستدامة، لما تمثلة الطاقة من ركيزة أساسية في بناء الاقتصاديات القوية في ظل التغييرات والتحولات الصناعية التي يشهدها العالم الآن.

ورصد كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق" في محوره الرابع من 13 محورًا تضمنها الكتاب- أبرز ما تم إنجازه وما زال جاريًا تنفيذه من مشروعات الطاقة الكهربائية التقليدية والجديدة والمتجددة، وفيما يلي عرض لما يتم رصده:

مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية:

تم تنفيذ 48 مشروعًا، لإضافة قدرات كهربائية بلغت 27.201 ميجاوات، بتكلفة 271 مليار جنيه.

أبرز المشروعات

3 محطات قامت شركة سيمنز بتنفيذها في بني سويف - البرلس-العاصمة الإدارية بقدرة 14.4 ألف ميجاوات.

مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة:

تم وجارٍ تنفيذ عدد 17 مشروع طاقة متجددة، لإضافة قدرات نحو 5303 ميجاوات من الطاقة المتجددة - الرياح / الطاقة الشمسية/الطاقة المائية- بتكلفة 51.8 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بتكلفة 92.3 مليار جنيه.

أبرز المشاريع:

محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح:

محطات إنتاج الكهرباء في جبل الزيت: تحت التنفيذ عدد 4 محطات بإجمالي قدرات 580 ميجاوات بتكلفة 9.8 مليار جنيه.

محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية: تم التنفيذ مجمع إنتاج الكهرباء "بنبان"، بإجمالي قدرات 1465 ميجاوات، بتكلفة 35.2 مليار جنيه.

محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة المائية: تم التنفيذ محطة إنتاج كهرباء كهرومائية بقناطر أسيوط، بإجمالي قدرات 32 ميجاوات، بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

مشروعات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء:

تم وجارٍ تنفيذ 375 مشروعًا، منها محطات محولات وخطوط هوائية وأرضية، بتكلفة 70.7 مليار جنيه.

مشروعات توزيع الكهرباء:

تم وجارٍ تنفيذ مشروعات لتطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم والعدادات الذكية وتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية بإجمالي استثمارات 41.8 مليار جنيه.

التعاون مع دول الجوار في مجال الكهرباء:

توقيع عقد مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهربائية بتنزانيا 2.9 مليار دولار تكلفة تنفيذ المشروع عن طريق التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك بقدرة 2115 ميجاوات للمحطة.

تقوم مصر بمشروعات للربط الكهربائي مع دول مجاورة منها السودان وليبيا والأردن والسعودية وجارٍ دراسة مشروعات للربط مع قبرص واليونان.