«الرؤية والإنجاز» .. نجاحات متعددة في ملف تمكين المرأة سياسيًا وقضائيًا

وثق كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذي أعده مجلس الوزراء، إنجازات الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة خلال السبع سنوات الماضية فى الفترة من يونيو 2014 و30 يونيو 2021.

ووثق الكتاب زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ من 12 نائبة عام 2012، لتصل إلى 40 نائبة في 2021، كما زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب من 9 نائبات فقط في 2012؛ لتصل إلى 162 نائبة في 2021، كما زادت نسبة الوزيرات في الحكومة من وزيرتين فقط في 2012 إلى 8 وزيرات في 2021.

كما وثق الكتاب التمكين القضائي للمرأة المصرية خلال 7 سنوات، حيث زاد تمثيل المرأة في مجال القضاء من 42 قاضية عام 2012 إلى 66 قاضية في 2021.

كما تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ 2017 .

وكذلك تم تعيين 37 مستشارة في منصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر 2013.

كما بلغ عدد المستشارات بهيئة قضايا الدولة 677 مستشارة.

وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق كتاب يُوثق ما تم إنجازه على مدار 7 سنوات مضت؛ من أعمال تم تنفيذها في كل ربوع الجمهورية من مشروعات قومية وتنموية استهدفت جميع مناحي الحياة.