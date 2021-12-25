السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الرؤية والإنجاز» .. نجاحات متعددة في ملف تمكين المرأة سياسيًا وقضائيًا

كتاب الرؤية والإنجاز
كتاب الرؤية والإنجاز مصر تنطلق

وثق كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذي أعده مجلس الوزراء، إنجازات الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة خلال السبع سنوات الماضية فى الفترة من يونيو 2014 و30 يونيو 2021.

ووثق الكتاب زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ من 12 نائبة عام 2012، لتصل إلى 40 نائبة في 2021، كما زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب من 9 نائبات فقط في 2012؛ لتصل إلى 162 نائبة في 2021، كما زادت نسبة الوزيرات في الحكومة من وزيرتين فقط في 2012 إلى 8 وزيرات في 2021.

كما وثق الكتاب التمكين القضائي للمرأة المصرية خلال 7 سنوات، حيث زاد تمثيل المرأة في مجال القضاء من 42 قاضية عام 2012 إلى 66 قاضية في 2021.

 كما تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ 2017 .

وكذلك تم تعيين 37 مستشارة في منصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر 2013.

كما بلغ عدد المستشارات بهيئة قضايا الدولة 677 مستشارة.

وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق كتاب يُوثق ما تم إنجازه على مدار 7 سنوات مضت؛ من أعمال تم تنفيذها في كل ربوع الجمهورية من مشروعات قومية وتنموية استهدفت جميع مناحي الحياة.

الرؤية والإنجاز مصر تنطلق الرؤية والإنجاز مصر تنطلق مجلس الوزراء الدولة المصرية إنجازات الدولة المصرية تمكين المرأة تمثيل المرأة النيابة الإدارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

الأكثر قراءة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

تخصيص 35 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل

تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم السبت 25 -12-2021

بأسلوب الخطف.. حبس سائق متهم بسرقة الهواتف المحمولة بالمعصرة

مشروع يطالب بجعل توقيع ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا إلزاميًا

بسبب أحكام قضائية.. حبس متهم حاول الهروب من كمين السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى الضفة الغربية