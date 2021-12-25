اليوم.. محاكمة الفنانة بوسى بتهمة التهرب الضريبى أمام جنح مستأنف

تستكمل محكمة جنح مستانف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حسن، اليوم السبت، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان أمين، وشهرتها " بوسي" بتهمة التهرب الضريبي.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حسن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد القزاز ومحمود هلال وأمانة سر محمد صبحي.

تتلخص وقائع الدعوى فيما تضمنته مذكرة الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بالجيزة أول، من مزاولة المتهمة ياسمين محمد شعبان أمين، وشهرتها "بوسي"، نشاط مهني "ممثلة ومطربة" خلال الفترة من 2012 إلى 2014 بالمخالفة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضريبة على الدخل المعدل ولائحته التنفيذية.



وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أخفت جزء من إيرادتها من نشاطها المهني بإجمالي مبلغ 6 ملايين و619 ألفا و748 جنيها، يستحق عنها ضريبة أرباح مهنية بمبلغ مليون و443 ألفا و759 جنيها.



وبسؤال المتهمة حول التهمة الموجهة لها أنكرت ما أسند إليها بالتحقيقات، وعليه تم إحالة الدعوى للمحكمة المختصة بعد موافقة وزير المالية على تحريك الدعوى الجنائية.

وتطبيقاً لما تقدم، وقد أحاطت المحكمة بظروف الدعوى وسائر أوراقها ومستنداتها عن بصر وبصيرة وقد استقر في وجدانها وثبت لديها باليقين القاطع ثبوت الاتهام قبل المتهمة، وأنها قد ارتكبت الجريمة المنسوبة إليها، الأخر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.



كانت المحكمة قد قررت المحكمة معاقبة المتهمة بالحبس سنتين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمها مبلغ معتدل للضريبة المستحقة عليها والمصاريف.