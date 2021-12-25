السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة التونسية: الوضع الوبائي لكورونا جيد وهناك ارتفاع طفيف فى الإصابات

كورونا فى تونس
كورونا فى تونس

قال وزير الصحة التونسي علي مرابط اليوم الجمعة إن الوضع الوبائي جراء انتشار فيروس كورونا في تونس "جيد" ولكن هناك ارتفاع طفيف في عدد الإصابات والمقيمين في المستشفيات.


وأضاف مرابط - أن عمليات التلقيح لا تسير بشكل جيد خاصة وأنه تم تلقيح ثلاث أرباع الفئة التي تتجاوز 40 سنة فقط وهو رقم ضعيف.


وأبرز الوزير أن 65 بالمائة ممن استكملوا التلقيح تتجاوز أعمارهم 18 سنة و32 بالمائة فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، في حين لا تتجاوز نسبة من استكملوا التلقيح من الفئة 12-14 سنة واحد بالمائة.


وأشار إلى أن الوضع العالمي جراء انتشار فيروس كورونا مقلق وحرج خاصة بعد ظهور المتحور "أوميكرون"، موضحا أن هذا المتحور سريع الانتشار ويمس الأطفال، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالات وفيات في صفوف الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية.

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