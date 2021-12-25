الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثى للأراضى السعودية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استهداف مليشيا الحوثي أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف منطقتي جازان ونجران بمقذوفين، ما أسفر عن وقوع حالتي وفاة في جازان، وإصابة عدد آخر من الأشخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول - وفقا لوكالة أنباء الأردن (بترا) - استنكار الأردن الشديد لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية، واستهداف أمن واستقرار المملكة، مؤكدًا وقوف بلاده المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها، معربًا عن أصدق التعازي، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني السعودي المقدم محمد الحمادي، وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين جراء سقوط مقذوف معادٍ أطلقته عناصر مليشيا الحوثي من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة صامطة في منطقة جازان.

وقال "الحمادي" - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية - إن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط المقذوف، وتم على الفور انتقال فرق الدفاع المدني وجهات الاختصاص للموقع، واتضح أنه عبارة عن سقوط مقذوف عسكري على أحد المحال التجارية في الشارع العام، نتج عنه حالتا وفاة لمواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة 7 مدنيين وهم 6 مواطنين ومقيم من الجنسية البنجلادشية بإصابات خفيفة ومتوسطة نتيجة تطاير الشظايا، إلى جانب تضرر محلين تجاريين و12 مركبة بأضرار مادية.

وأكد "الحمادي"، أن محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وعلى صعيد آخر، أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، في وقت سابق اليوم حرص قيادة المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وأهمية المضي قدمًا لتنفيذ اتفاق الرياض؛ تعزيزًا للسلام والاستقرار وليضع مصلحة اليمنيين فوق كل الاعتبارات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بمقر إقامته، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، لاستعراض مجهودات ومبادرات المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، وبحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، حسب وكالة أنباء السعودية "واس".